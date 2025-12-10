即時中心／林韋慈報導

日前因來臺狂掃台糖精緻細砂、引發海關查驗，引起話題爆紅的東京林檎製飴所社長池田喬俊，昨（9）日特地造訪台糖總公司，與董事長吳明昌相談甚歡。池田更在現場示範擁有專利的蘋果糖製作工藝，台糖團隊試吃後一致盛讚「台糖 NO.1 蘋果糖」風味驚豔。雙方也預告將就未來合作模式展開更深入討論。





吳明昌致詞時表示，非常感謝池田社長對台糖的喜愛與肯定，這也反映雙方對「糖的品質」皆有高度要求與堅持。他形容台糖砂糖的蔗蜜香氣與日本蘋果的清甜「一拍即合」，交織出最具韻味的靈魂風味，不僅味覺呈現前所未有的「烏馬義」（音似日文うまい，意指「好吃」），視覺上更是「綺麗」（日文「漂亮」）。



吳明昌也介紹，台糖善化糖廠與虎尾糖廠承續百年製糖工藝，透過「壓榨、清淨、蒸發、結晶、分蜜」五大工序，將優質臺灣甘蔗轉化為風味獨具的砂糖。其中，善化糖廠出品的「台糖本土甘蔗糖」具產銷履歷、深受國際肯定，更榮獲國際風味評鑑所2024年度風味絕佳獎。今年虎尾糖廠推出的限定新品「台糖黃金砂糖」，則以特殊技術萃取第 1 道糖漿結晶，再噴灑濃縮蔗汁熟化，色澤金黃、蔗香濃郁，特別適合提升糕點風味與賣相。



為了表達歡迎之意，台糖特別準備Q版池田社長造型積木、台糖糖包一卡通，以及經典砂糖禮盒作為「歐咪雅給」（日文「伴手禮」）。池田則現場以台糖砂糖手工熬煮蘋果糖，回贈「台糖 NO.1 蘋果糖」作為心意。雙方表示，將持續探討合作可能性，期望未來能結合台糖百年傳承的糖業技術與池田的職人工藝，共同將台灣獨有的蔗香風味帶向國際甜點舞台，讓更多人品嚐到台灣限定的正宗美味。

廣告 廣告





原文出處：快新聞／「白粉」誤會再譜美味篇章 台糖邀日本老闆展現百年砂糖工藝

更多民視新聞報導

最新／醫大生遭無照猴酒駕撞死！台中地院一審判10年徒刑

薑母鴨「喝湯V.S.吃肉」掀戰！內行揭美味1關鍵

「國民阿嬤」陳淑芳榮獲好人好事代表！韓國瑜親接見 驚吐1句話

