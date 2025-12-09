白糖被誤為「白粉」後…台糖再邀日本社長參觀百年製糖工藝談合作

台糖董事長吳明昌(左)與東京林檎製飴所社長池田喬俊抱著特製台糖細砂抱枕合影。台糖提供



台糖公司今（9）日表示，日前因來台掃貨台糖精緻細砂，引起海關查驗而爆紅的東京林檎製飴所社長池田喬俊，今日造訪台糖與董事長吳明昌交流，台糖除了向池田介紹台糖百年製糖工藝，也進一步討論未來的合作模式；一場意外，牽引出甜蜜交流後的新商機。

吳明昌在致詞時表示，感謝池田喬俊對台糖的肯定與喜愛，證明雙方對「糖的品質」要求與堅持，使得台糖砂糖與其製作的蘋果糖一拍即合，獨特的蔗蜜香氣加上日本蘋果的清甜，完美勾出兩者最有韻味的靈魂，不單味覺前所未有的「烏馬義」（音似日文「好吃」的うまい），視覺也非常的「綺麗」（日文「漂亮」的漢字）。

吳明昌並向池田喬俊介紹，台糖善化糖廠與虎尾糖廠延續了百年的製糖工藝，經由「壓榨、清淨、蒸發、結晶、分蜜」等5大步驟，將優質的台灣甘蔗產製成蔗香風味獨具的砂糖。

例如善化糖廠出品的「台糖本土甘蔗糖」不僅具有產銷履歷，更享譽國際，榮獲國際風味評鑑所2024年度風味絕佳獎。

今年虎尾糖廠最新推出的限定產品「台糖黃金砂糖」，更透過特殊技術取第1道糖漿結晶後，再噴灑濃縮蔗汁熟化而成，色澤金黃，蔗香濃郁，特別能增強糕點的風味與賣相。

台糖為表達謝意並深化雙方的情誼，特別訂製了1組Q版池田社長造型積木、台糖糖包造型一卡通，以及台糖經典砂糖禮盒當「歐咪雅給」（音似「伴手禮」的日文おみやげ）。

池田喬俊則當場熬煮起台糖砂糖，手工製作「台糖NO.1蘋果糖」當回贈禮。

在此會面後，雙方也將更進一步討論合作模式，期許未來能將台糖百年傳承的糖業工藝，結合池田喬俊的職人創意，共同將台灣特有的蔗香風味推向國際甜點界，讓更多人有機會品嚐到台灣限定的正宗美味。

東京林檎製飴所社長池田喬俊在參訪台糖文物館時，模仿老照片中砂糖搬運工的姿態。台糖提供

東京林檎製飴所社長池田喬俊向台糖董事長吳明昌展示蘋果糖製作手藝。台糖提供

台糖董事長吳明昌(左)贈送台糖糖袋及糖包造型一卡通給池田喬俊社長。台糖提供

