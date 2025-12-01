白紗睡衣太撩！李雅英曬「絕美薄紗美照」網一看掀暴動：真的有天使

記者林汝珊／台北報導

富邦啦啦隊韓籍成員李雅英擁有亮麗的外貌，來台發展後圈粉無數。她於今（1）日在個人IG上傳一組穿著白色薄紗天使裝的美照，並用韓文寫下「因為現在是12月」，立刻吸引大批粉絲留言互動。

李雅英穿著白色薄紗天使裝。（圖／翻攝自IG）

李雅英上傳一系列美照，畫面中她身穿半透明白色蕾絲睡裙，柔白薄紗勾勒出優美身形，肩部點綴羽毛造型配件，增添天使般氣息。長髮自然垂落，手中輕捧一枝白玫瑰，清冷與優雅兼具，整體氛圍夢幻而迷人，讓粉絲直呼：「世上真的有天使」、「雅英天使來了」。

此外，雖中華職棒進入休賽期，不過李雅英仍積極與粉絲互動，將於12月13日在高雄夢時代舉辦個人見面會，並在同日參與「OPEN!DREAM WORLD 夢想演唱會」演出，展現多面向魅力。

