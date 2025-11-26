白紙運動三週年／上海青年：把生活過好就是一種「反共」

今天(26日)是中國「白紙運動」滿三週年的日子，許多華人回想這場在中國遍地開花的社會運動，仍是充滿感觸。當時在大巴士上浴血脫逃的上海青年黃意誠，已在德國留學2年多，他說，把自己的生活過好，就是一種最好的反共方式。

很多中國人民 忘不了2022年

中國社會這場「白紙運動」源起於2022年11月26日，中國南京傳媒學院學生為了悼念在新疆烏魯木齊大火中無辜的罹難者，舉起白紙，高喊「人民萬歲 逝者安息」，學校人員卻上前抽走白紙，引發眾人跟著舉白紙聲援。消息傳開後，引爆全中國大規模的抗議動態清零政策行動，當時起碼有21個省的民眾、超過200所高等院校的學生在各地響應，最後迫使中共取消清零政策。

中國青年黃意誠當時在上海的烏魯木齊中路，和一群民眾一同悼念新疆烏魯木齊火災的罹難者，他沒有舉白紙、沒有喊口號，只有喊「放人」，結果遭一群警察逮住狂毆，甚至被「頭下腳上」，下巴在地上被拖著走，滿臉是血，所幸在大巴士上趁隙脫逃，撿回一命。

隔年3月底，黃意誠留學德國，至今已2年多，相較於去年「白紙運動」兩週年時，仍會不斷想起當晚在上海的情景，現在的他內心逐漸平靜，也更加融入德國社會，並深感把生活過好的重要性，他說，因為中共就是想消滅他們這些異議人士，所以把自己照顧好，就是一種最好的反共方式。

他提到，身旁確實有很多關心政治的朋友腦中的記憶依舊停留在2022年，因為中國在這一年真的發生太多事情。黃意誠：『(原音)從封城開始，然後到彭立發的四通橋示威，還有9月18號的貴州大巴翻車、11月的烏魯木齊大火，還有白紙運動，一直到12月的解封，當中還有「二十大」上胡錦濤被架下去的那個場景，都是給中國人留下非常、非常印象深刻的一年。』

中國留學生海外聲援 白紙寫上「習近平下台」

全美中國學生學者自治聯合會理事古懿那時在美國埃默里(Emory)聲援「白紙運動」，他談到當時上海有好多年輕人走上街頭，聚集在烏魯木齊中路，引發了全世界的關注，所以包括美國、日本以及歐洲多個國家，很多人也以展示白紙的方式聲援這場抗爭運動。

他說，當時他的學校有1千多名中國留學生，光是挺身而出參加聲援活動的同學就有200多人，可以想見「白紙運動」在海內外遍地開花的程度，而且因為他們身處自由社會，所以他們當時舉起的白紙寫上各種各樣的內容。

古懿：『(原音)有要「習近平下台」的文字，有要關閉維吾爾集中營，要求結束種族滅絕的文字，當然也有對於被中國囚禁的良心犯，包括對台灣的富察表示關切的文字，我們當時是把這些文字都寫上去了。所以，你看在中國那樣的情況下，人們只是默默地站在一起舉起白紙，你會發現其實當人們把自己想說的話都說出來之後，這是一場非常強大的政治運動。』

中國社會民主之路 還有沒有希望？

古懿表示，走過疫情，現在「歲月靜好」，可能很多人又變成了「戰狼」、變成「小粉紅」，整天想著對台灣「磨刀霍霍」，但至少在某個特定的節點，可以感受到中國社會其實還是具有變革的潛力和變革的願望。

黃意誠也提及，中國人民走上街頭，要求政府結束清零政策，那種歷史背景現在很難複製了，即使中國社會現在仍有小型的社會運動不斷發生，可以聽見對民主的呼聲，但要像「四通橋勇士」彭立發那時振臂一呼，隨即得到社會的響應和關注，已不復見，現在整體的環境造成中國人對於西方自由社會制度的嚮往度愈來愈低。

不過，他並不氣餒，因為他認為如果看長遠，極權主義的中共仍然會不敵民主自由社會。黃意誠：『(原音)仍然會覺得應該對開放社會要有信心，我覺得包括2020年、2021年的時候，我也覺得對美國很失望，中國的這種疫情管理的方式比較有效，但後來看到就是中國的這種短期內的這種優勢，是很容易轉換成劣勢的，所以在這個角度上，即使在現在這種較黯淡的環境當中，我希望大家還是能夠保持希望。』

他並建議想要「潤學」的中國青年，如果語言學習能力佳，可以來到非英語系的國家，像在德國、芬蘭、丹麥、義大利、西班牙、法國等國家，只要能學會當地語言，基本上很容易拿到文憑，進而就業，甚至移民，雖然初期會因為文化不相容的關係，而有「漂泊感」，但總體而言仍是利大於弊。