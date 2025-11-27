白紙運動三週年／戚洪技術指導 「小丑鼻習近平」投影紐約中領館

選在美東時間11月26日、中國「白紙運動」三週年之際，人權組織「中國行動」(China Action)與「全民反抗運動」(China resist)聯手展開反共投影行動，在「重慶勇士」戚洪的技術指導下，他們將長寬達18公尺的標語「時間到了，下台吧」，和中國國家主席習近平變「小丑鼻」的圖像，投影在中國駐紐約總領事館的大廈外牆，創下首例。

4組投影圖像 創意中有意義

巨幅反共標語投影行動再現！3個月前出現在中國重慶大學城的大樓外牆，這次則是現身中國駐紐約總領事館的大廈外牆。總部位於美國的人權組織「中國行動」與「全民反抗運動」，為了紀念白紙運動三週年，製作了4組主題標語和圖像，在美東時間26日傍晚5時40分投射在領事館牆上，長達約10分鐘，吸引路人拿起手機拍照或攝影。

廣告 廣告

活動發言人蘇雨桐表示，第一組圖像的投影內容就是手舉白紙，紙上印有「不要獨裁要民主」。蘇雨桐：『(原音)3年前，在一個獨裁者嚴控我們生命的這個環境裡邊，我們只能舉起白紙，可是在海外，我們可以在白紙上書寫這個大字，書寫上這些我們想要表達的正式訴求，所以這個白紙上，我們最先寫上的是「不要獨裁要民主」，而且這個聲音就是告訴中國共產黨駐外的這些機構、你們的使館，我們不要獨裁，就要民主，而且這是我們的一種宣言。』

第二組圖像上面有個「時鐘」，時鐘上頭寫著「時間到了，下台吧」；第三組圖像由藝術家吳玉仁所設計，左側有個中國公民反抗象徵的草泥馬圖案，右側是中國國家主席習近平「紅鼻子」的圖案，圖像上標示「滾球」兩字；第四組投影的圖像則展示「中國行動」的組織名稱與標誌。

蘇雨桐：『(原音)在這張草泥馬圖案上，我們附上了習近平的「小丑」形象，共產黨是很爛、非常獨裁的一個政權，但是在中國又有這樣一個更極端的情況，一個這麼愚蠢又蠻橫的獨裁者，我覺得是這個「小丑」讓中國人備受苦難，所以我們在這個草泥馬上附上了「小丑」的形象，就是表達了我們要習近平下台的這種呼聲。』

投影成效好震撼 戚洪傳授技術細節

「重慶勇士」戚洪以跨國遠端遙控投影標語，才能躲過中共當局的追緝，但在美國民主社會，不必躲藏，直接在中國駐紐約總領事館的對面街道架設投影器材，將長寬約18公尺的圖像投射到外牆上。負責投影的中國青年Andy表示，原本還擔心會不會有水平不對齊的問題，結果實際呈現出來的效果，比預期還要好。

Andy：『(原音)很爽！有被震撼到，我事先知道它這個投屏圖案是直徑18米，但是我對這個18米還是沒有非常直觀的感受，真正當它在領事館被投射出來的時候，那個震撼感其實是非常強烈的。』

蘇雨桐提到，投影成效能如此清晰、成功，要感謝戚洪的技術指導，讓他們寫下在個人投影行動之外，首次有團隊組織公開在中國駐外使館建築上投影的紀錄。蘇雨桐：『(原音)我們就向他諮詢了很多技術方面的細節，戚洪先生也特別好，和我們分享我們要用什麼樣的投影燈，我們要怎麼樣去刻製這個鏡片，就分享了很多技術方面的知識。』

那道投射光 重新點燃心中火焰

蘇雨桐覺得，3年前的白紙運動走到今天，很多當時的年輕人漸漸把聲音沉寂下來了，還有很多中國人似乎遺忘了那樣的苦難，遺忘在疫情3年的極端管控期間，那些屈辱、飢餓以及尊嚴被踐踏。

蘇雨桐：『(原音)還有，那麼多逝去的人，尤其是烏魯木齊這場大火，沒有真實的數字，也沒有逝者的名字，我覺得這不是一個國家去留存歷史的方式，所以在8月29號我們看到戚洪先生這樣一個行動以後，就很受觸動，我們看中的恰恰就是那一道光，打到重慶大學城外牆上的時候，它可能會重新點燃很多年輕人心裡那種不甘心、那種漸趨沉寂下去的那種火焰。』

她說，團隊希望到各地複製戚洪的投影行動，在夜晚將這道光打出來，照亮自己，不要忘記這些真相、不要忘記歷史，並展現行動力，和獨裁政權切割。