白紙運動三週年／華人牆內舉辦「白紙起飛」徵集 難忘蔡英文一句話
中國「白紙運動」將在明天(26日)屆滿三週年，一名華人青年在中國牆內發起「白紙起飛」照片徵集活動，鼓勵海內外民眾拿起白紙摺出紙飛機，並拍照上傳IG或TG的活動平台，象徵將心中的訴求啟航。主辦者向央廣表示，他難忘台灣前總統蔡英文常說的一句話，「自由民主是種生活方式」。
白紙運動 同道之情不能滅
2022年11月26日，中國南京傳媒學院學生為了悼念在新疆烏魯木齊大火中無辜的罹難者，舉起白紙，高喊「人民萬歲 逝者安息」，學校人員卻上前抽走白紙，引發眾人跟著舉白紙聲援。消息傳開後，引爆全中國大規模的抗議動態清零政策行動，當時至少有21個省的民眾、超過200所高等院校的學生響應，最後迫使中共取消清零政策。
適逢「白紙運動」三週年，一名華人青年規劃「白紙起飛」照片徵集活動，即日起至12月10日，邀請海內外民眾在家中拍下「白紙」或「紙飛機」，上傳活動平台(https://www.instagram.com/paperplanelauncher；https://t.me/a4rprc；a4rprc@proton.me)，以最低風險的方式表達內心訴求，所有照片也將在活動平台上展出。
主辦者表示，3年前的「白紙運動」為中國公民社會所開創的空間不能被遺忘，那種久違的同道之間互相信任、公共討論，非以政權為先，而是以人為先的氛圍，應當延續下去。他說，民主不只是一人一票那麼簡單，正如台灣前總統蔡英文常講的，「自由民主是一種生活方式」。
他也提到，在現今如此誇張的政治打壓和恐嚇下，相信許多國內民眾連在家摺紙飛機、匿名上傳都不敢；即使勇於這麼做，可能也心想「上傳照片也不能實質撼動這個專橫的政府，何必冒風險表態」。可是，他認為，「白紙起飛」活動能讓一群分散在各個角落的同道知道「自己並不孤單」，同時有助於舒緩「政治性抑鬱」。
新白紙運動 隨「紙飛機」展開
全美中國學生學者自治聯合會理事古懿表示，很多人已經忘記3年前那個寒冷的夜晚，眾人聚集在上海烏魯木齊中路的情景，現在有人記得，還希望重溫那時眾人的激情和理想，這是很好的事。
古懿說，「白紙起飛」活動要大家摺紙飛機，充滿創意，也象徵新一場的「白紙運動」正要展開。古懿：『(原音)這位年輕人他冒著風險來徵集大家摺出白紙，這其實不只是在重溫舊的「白紙」，也是在摺出新的「白紙」，這樣的用無聲的方式進行、無聲的表達，這其實是一場新的「白紙運動」。』
香港青年阿翼則指出，這樣的徵集活動等於對中國牆內的民眾打開一扇「大門」。阿翼：『(原音)海外有很多活動都是跟中國的人權或是跟白紙運動等社會運動的週年紀念有關，但是在中國國內的民眾，如果你一天不出國，你就一天都不能參與這種活動，那這個活動其實是向國內的民眾打開了「大門」，讓中國國內抱持著普世價值的人，可以參與到這個紀念「白紙運動」、紀念「民主運動」的行列。』
民間抗爭不斷 警告中共當局
阿翼說，「白紙運動」發生至今，3年過去了，雖然北京沒有進行政治改革，但民間各種抗爭不斷湧現，今年在四川江油，有民眾將兒童權益結合民主問責，在示威中高喊「還我民主，拒絕霸凌」，也看到多位「孤勇者」，像是四川青年梅世林在天橋懸掛反共條幅，北京「三里屯勇士」呼籲在四中全會後「開放黨禁」，以及「重慶勇士」戚洪在英國將反共標語遠端投影在重慶大學城。
阿翼強調，這些事件都隱含著許多人並沒有忘記「白紙運動」。阿翼：『(原音)向中共當局表達其實在他統治底下的人民從來都沒有忘記這一場遍布全國、遍地開花的民主運動、社會運動，那這個對於中共的執政當然也是一個監督跟警告。雖然「白紙起飛」是個網路活動，但對於凝聚民心還是很有意義，在中國國內現在比較難找到這種紀念社會運動，或是有個比較直接的政治訴求的活動。』
古懿則表示，這名主辦者呼籲民眾將白紙摺出紙飛機，說明他的心中有夢想，對於自由的未來有個憧憬。古懿說，也許在有生之年看不到紙飛機上頭人們想說的話、看不到紙飛機能飛到自由的彼岸，但是不斷地有人在摺這樣的紙飛機，讓紙飛機不斷「起飛」，這絕對能成為極權者的夢魘。
