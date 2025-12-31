白肉減脂增肌好健康？每天吃雞肉超過300克竟增癌風險 男性比女性危險
「吃紅肉容易得大腸癌，那要減脂增肌就多吃白肉好了！」不過，義大利國家胃腸病學研究所（IRCCS）在2025年4月《營養》期刊上發表的一項研究指出，每周攝取超過300克禽肉，胃腸道癌症死亡風險增加27％，難道大家為健康、為減重吃雞肉吃錯了嗎？
研究：每周攝取超過300克禽肉增加死亡風險
近年來，隨著大眾對健康飲食的重視，許多人開始選擇攝取禽肉等白肉來減脂增肌，預防肌少症等問題。這項研究發現，每周家禽消費量超過300克的受試者，死於各種原因的風險比消費量少於100克的受試者高27％。而每周攝取超過300克禽肉與胃腸道癌症死亡風險顯著增加有關，且男性死亡風險高於女性。
研究人員指出，《2020-2025年美國人飲食指南》（DGA）將「禽肉」定義為所有形式的雞、火雞、鴨、鵝、珍珠雞和野禽，建議每周食用一至三次，每次份量為100克。
雞胸肉低脂高蛋白 加工產品卻恐變高鈉不健康食物
飲食指南將家禽定義為優良食物，因為它提供高生物價值的蛋白質，且脂肪含量通常低於其他動物來源的肉類產品，以雞胸肉來說，蛋白質含量高達93％，脂肪含量僅為7％，因此備受推薦。
但根據研究人員分析，有26％的雞肉是以預製和加工產品的形式食用，例如做成漢堡、烤肉串、麵包卷、雞塊，還有61％的產品是以雞肉塊的形式食用，只有13％是以整隻雞的形式被食用。
研究人員提醒，即使是高蛋白低脂、被認為很健康的雞胸肉，如果是吃加工過的雞胸肉包，加工雞胸肉可能涉及添加鈉、飽和脂肪、糖和防腐劑，使禽肉也變得不太健康。
看更多：肥前屋熄燈台北鰻魚飯排名大洗牌！超市銅板價吃出鰻魚高級感 醫：得配這碗湯
醫師張適恆：烹調不當 任何肉類都可能致癌
對此，急診醫學科醫師張適恆在《張適恆醫師YouTube》頻道分享研究原文時提醒，禽肉不只有雞肉，任何肉類烹調不當都可能致癌。許多人為了增肌減脂，除了吃蛋之外，最受歡迎的就是吃雞肉，尤其是蛋白質含量高的雞胸肉。大家都以為吃紅肉有致癌風險，認為多吃白肉不會胖還有助減肥，所以吃很多也不怕。
新陳代謝科醫師鄭畬方表示，這個研究很難直接說明禽肉攝取與癌症發生之間的因果關係。他指出，目前對於蛋白質攝取的概念是海鮮優於白肉，白肉優於紅肉。雖然有些研究指出食用紅肉可能增加腸胃道癌症如大腸癌的機率，但白肉是否真的會增加癌症風險，目前並沒有明確的證據。
回溯性研究難以直接判定因果關係
鄭畬方醫師進一步解釋，類似這種回溯性的研究，很容易受到許多變因的影響，導致難以直接判定兩者之間的因果關係。不過，料理的方式對食物的影響確實非常大，健康的飲食方法還是建議吃原型食物，否則不只是肉，澱粉如爆米花、炸薯條等碳水化合物，經過高溫油炸、燒烤或烘焙之後，可能會產生致癌物丙烯醯胺。
研究發現紅肉白肉吃多了都有危險
不過鄭畬方也提醒，即使雞肉等禽肉是高蛋白、低脂的好蛋白質來源，但是吃多了也不是「只有好處，沒有壞處」。事實上，這並非第一項指出食用禽肉可能對健康產生負面影響的研究。
早在2019年，美國臨床營養學雜誌就發表了一項研究，發現無論是食用紅肉或白肉（雞肉和火雞）的參與者，相比不吃肉的參與者，膽固醇水平都大幅增加，這可能導致血管阻塞，增加罹患冠心病及心臟病的風險。
蛋白質有益健康但重點要「適量」並注意烹調方式
雖然為了預防年長者的肌少症，還有避免大多數人米、麵等醣類食物吃太多可能血糖失控，專家會建議要補充適量的蛋白質，但重點是「適量」！蛋白質最健康的來源建議是豆類蛋白質、雞蛋，對於非素食者而言，鄭畬方醫師建議，想要攝取肉類蛋白質時，最好的選擇是魚肉。
看更多：這樣吃雞胸肉超清爽！夏天必學口水雞＋海南雞飯 簡單又消暑
同時，烹調方式也是一大關鍵，如果將低脂低熱量的魚肉天天做成炸魚排或糖醋魚，同樣會使膽固醇爆表。因此，在選擇肉類的同時，也要注意烹調方式，才能真正吃出健康。
◎ 諮詢專家．資料來源／鄭畬方醫師．張適恆醫師．《營養期刊》
更多健康2.0報導
鮭魚輸了！30元秋刀魚完勝 護心防癌全靠它！醫：魚罐頭這樣吃CP值最高
營養博士吃「1小菜」胃痛冒冷汗！酵素水果護胃關鍵快收藏
「吐司邊」熱量高 早餐可以吃它嗎？ 營養師大解密：減重者聰明吃法
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 13
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 11
23歲健身女每週狂練6次「月經消失了」 醫師檢查驚呆：身體像50歲婦女
運動健身不僅能促進身體健康，也是不少人維持理想體態的重要方式，中國一名23歲年輕女子每週瘋狂鍛練6次，豈料卻導致她直接停經，甚至還出現嚴重失眠，檢查後被診斷體內雌激素數據「宛如50歲婦女」。對此，醫師建議一旦發生月經異常，就要暫停高強度的運動2~3個月，搭配飲食、作息，身體平衡才能迎回經期。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 16
吃錯菜恐傷腎？醫點名5大高鉀蔬菜 「1類人」少吃保命
腎臟病患者排出鉀離子的能力下降，累積在體內易造成高血鉀，進而出現無力、心律不整，嚴重恐死亡。腎臟科醫師洪永祥指出，蔬菜對健康族群有多種益處，特別是深綠色蔬菜。然而，腎臟病、腎絲球過濾率低於45分的人，需要注意鉀的攝取量，對此分享5種高鉀蔬菜，例如川七、莧菜。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 2
花椰菜抗癌抗發炎，怎麼吃最營養？教你「1日花椰菜食譜」讓營養翻倍
你以為花椰菜只是補纖維？那你真的小看它了！很多媽媽認為花椰菜只是清燙配色用的蔬菜，但事實上，這一顆顆綠色小樹才是全家健康的防護罩。研究肯定，花椰菜是飲食中抗癌、抗老、護心的主力。《優活健康網》特選此篇，花椰菜正確吃法大公開，可掌握3方法營養最多。優活健康網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
專家點名「3種假健康飲料」害變胖、血糖失控！ 很多人幾乎天天喝
在進行體重與健康管理時，許多人會特別留意三餐內容，卻常忽略「每天喝下肚的飲品」。其實，市售飲料中有不少選項，看似清爽或標榜健康，卻可能在不知不覺中增加身體負擔。日本網站「tsuyaplus.jp」指出，飲品的選擇若長期不當，可能影響血糖穩定、腸道環境與整體代謝狀態。以下整理出平時刻意避開的 3 種常見飲料，提醒民眾留意。 1、市售咖啡拿鐵咖啡中的咖啡因，被認為有助於提振精神與促進能量利用，因此不少人習慣每天來一杯。但營養師提醒，市售咖啡拿鐵往往額外添加糖分，整體糖量並不低。由於飲料屬於液態，糖分吸收速度快，容易影響血糖平衡，反而讓原本咖啡的好處大打折扣。▲建議選擇：可改選無糖黑咖啡；若想喝拿鐵，建議在家自行製作，控制用量與甜度，更符合健康原則。 2、標示「零」的飲料市面上常見標榜「零熱量」、「零糖」的飲品，看似對體重管理友善，但營養師提醒，這類產品多半使用人工甜味劑。部分研究指出，某些人工甜味劑可能干擾腸道菌相平衡，進而影響營養吸收、代謝效率，長期下來也可能對腸道與膚況造成影響。▲建議選擇：比起追求「零」標示，選擇原料單純、無多餘添加物的飲品，更有助於長期健康維持。 3、果汁100％飲常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 3
「水煮蛋」不是人人能吃？中醫曝3地雷 感冒吃恐咳更慘、燒更久
雞蛋被視為營養豐富的日常食材，富含蛋白質與多種維生素，對身體有不少好處。然而，中醫師倪海廈提醒，雞蛋並非人人都適合、也不是隨便吃就健康，特別是看似清淡的水煮蛋，若食用方式不當，反而可能讓補品變成「毒藥」，加重體內寒濕，導致精神疲倦、脾胃受損，越吃越虛，他並分享水煮蛋的「3大禁忌」與「黃金3吃法」。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 18
吃花生不如喝花生醬！「1吃法」不但可瘦身還治便祕
許多減重族對「花生」敬而遠之，認為其油脂含量驚人，但其實花生在豆類家族中擁有極佳的營養價值。日本美容健康網站「tsuyaplus.jp」指出，花生富含膳食纖維與「鎂」，不僅能改善腸道環境，更有助於醣類與脂質代謝。有趣的是，比起直接嚼花生，專家更推薦食用「花生醬」，認為其營養吸收率與體態管理效果更勝一籌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
失智看眼睛就知道！提早12年有症狀 4種視覺變化是失智警訊
眼睛與大腦健康息息相關，視覺功能的細微變化可能是失智症的早期預警信號。一項追蹤超過8,600名受試者的長期研究發現，失智症患者在確診前長達12年，就已經在視覺反應測試中表現異常。胸腔暨重症專科醫師黃軒健康2.0 ・ 4 天前 ・ 10
曹西平睡夢中猝逝！醫揭4大常見原因：不一定無痛感
資深藝人曹西平29日傳出猝逝消息，享壽66歲，消息一出震撼演藝圈，生前與他感情甚篤的乾兒子表示，曹西平事在睡夢中離世，無病無痛。不過過去就有醫師指出，睡夢中過世不代表一定毫無感覺，實際情況須視猝逝原因而定，若想避免遺憾，平日的健康管理與預防仍相當重要。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發起對話
醫起看／曹西平猝逝！醫揭「7奪命前兆」：多人無症狀
醫起看／曹西平猝逝！醫揭「7奪命前兆」：多人無症狀EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
「1題目」測失智風險！一堆人當場卡住 醫警告：不是反應慢
台灣邁入超高齡化社會，失智症人口已突破30萬人，調查顯示，台灣每100位65歲以上長者中就有8人罹患失智症，其中以早期失智症人數最多。 輕度失智最常被誤認為正常老化 錯失介入時機 台北慈濟醫院精神醫學部一般精神科黃宗正主任指出，輕度失智症過去常被誤認為正常老化，因而錯失治療時機。失智症為認知功能、活動力與行為能力的全面性退化，發病前多會先經歷輕度認知障礙階段，症狀包含記憶力及注意力、判斷力的衰退，但程度較輕，可經由旁人提醒想起來；進入失智症早期後，記憶力下降，無法藉由提醒想起，且有判斷與溝通困難、情緒不穩等情況；隨病程進展，可能出現妄想、幻覺、行動困難，最終影響自我照顧能力。 失智症三大類型 有些其實「可逆」 黃宗正進一步說明，失智症成因多樣，略分為退化性、非退化性和可逆性。退化性失智症是因腦部神經細胞漸進式病變所致，目前無法根治，但可透過復健減緩；非退化性如腦傷、感染等造成；可逆性失智症則由特定可逆性因素引起，如:營養缺乏、內分泌失調等，若能及時發現並治療，就有機會恢復。 新篩檢工具「腦適能測驗–7」 7題快速抓出細微變化 臨床常見的失智症篩選量表，如:簡易心智量表（MMSE）、智能常春月刊 ・ 15 小時前 ・ 5
鹽滷豆花、鹽滷豆腐是什麼？鹽滷吃多會中毒？自製鹽滷豆花比例推薦
最近相當流行在家自製鹽滷豆花，甚至全聯也熱賣鹽滷豆腐，但鹽滷是什麼？吃鹽滷豆花、鹽滷豆腐又有哪些健康益處呢？營養師表示，鹽滷含有多種礦物質，能維持體內電解質平衡，加上黃豆，能提供植物性優質蛋白質、異黃健康2.0 ・ 1 天前 ・ 2
按摩按半天身體還是「緊」？醫師揭：真正讓你全身卡住的不是肌肉
你是不是常有這種感覺，明明去按摩了，肌肉也放鬆了，但脖子、肩膀或腰部還是覺得卡卡的，彎腰、轉頭時有拉扯感，甚至全身還是不太對勁？營養功能醫學醫師劉博仁指出，多數人誤以為問題在肌肉，實際上真正影響你身體柔軟度的，是被忽略的「筋膜」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 4
梅毒升溫！ 染病破9千例 15至24歲年輕人上升最多
疾管署今公布最新性傳染病監測數據，梅毒疫情持續升溫。疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君指出，今年截至11月30日，全國梅毒新增9,072例，較去年同期略增2%，其中15至24歲族群上升最為明顯，今年1月至11月新增1,722例，年增9%，顯示年輕族群仍是性病防治的關鍵對象。自由時報 ・ 16 小時前 ・ 14
地瓜哪種顏色最營養？黃肉穩血壓 選「1品種」抗衰老
台灣地瓜分為黃肉、紅肉與紫肉，每一種的營養價值略為不同。營養師林俐岑指出，黃地瓜的鈣、鉀含量高，有助於維持骨骼健康、穩定血壓；紅肉地瓜含有β-胡蘿蔔素，幫助護眼、維持皮膚健康與提升免疫力；紫肉地瓜則是含大量花青素，保護心血管，延緩衰老。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
蔡依林45歲狀態太神！不只9點半睡覺，親曝「瘦身關鍵習慣」網驚：根本自律天花板
45歲的蔡依林，真的不是在開玩笑的凍齡等級。最近她在限動曝光自己的健康餐，再度掀起討論，網友只想問一句：怎麼可以這麼自律？她這幾年不只飲食乾淨，還提倡9點半睡覺、荷爾蒙飲食法，把「變瘦、變年輕」變成一女人我最大 ・ 5 天前 ・ 11
曹西平猝逝！醫示警「多人無症狀」 1高危險族群恐須送ICU搶命
家醫科醫師陳欣湄指出，很多人猝死前，會冒出「不知原因的身體不適」，特別是在天氣變化大且本身患有慢性病或過勞等3大因子下，若民眾同時出現「以前從來沒有過的奇怪感覺」，就是最高警訊，應立刻停下手邊事情、盡速就醫。她也列舉猝死前可能發生的徵兆，包含：心臟病發病前...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 3
「這5種蔬菜」生吃營養翻倍！專家點名：煮過反而可惜 花椰菜上榜
根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據，美國成年人中只有 10% 的人蔬菜攝取量達標。由於蔬菜富含可幫助預防心血管疾病、癌症及其他慢性病的營養素，這並不是個好消息。雖然以任何形式攝取蔬菜都很重要，但你可能會驚訝地發現，有些蔬菜在生吃時能保留更多營養，而不是煮熟後。 額外的好處是，許多生蔬菜幾乎不需要準備時間，甚至可以直接購買切好的方便包。生蔬菜也容易攜帶，能隨身帶著，作為午餐的營養加分項或快速點心。它們是讓你每天增加蔬果攝取量的便利方式，甚至可能讓你成為那 10% 蔬菜攝取達標的幸運族群之一。那麼，哪些蔬菜生吃更健康呢？對此「eatingwell」網站詢問了營養師，以下是他們的建議與美味的生食蔬菜新吃法。 1、大蒜大蒜不僅能增添風味，生吃時更具有豐富的健康益處，包括幫助改善膽固醇、血壓與血糖水平。營養祕訣在於其中的蒜素（allicin），這是一種在切、壓或搗碎大蒜時，因細胞壁破壞而讓「蒜胺酸（alliin）」與「蒜胺酸酶（alliinase）」結合所產生的強效化合物。若你不喜歡生蒜的味道或腸胃不適，也可以將切碎或壓碎的大蒜靜置 10 分鐘再烹煮，依然能保留大部分健康功效。 2、花椰常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2