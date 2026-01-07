【商家指南推廣專題】

無論是上班族、家庭主婦還是學生，現代人的生活節奏都緊湊得驚人。要兼顧工作與生活，卻很難維持規律運動；三餐更常是外食、澱粉高、油脂高。也因此，越來越多人開始尋求營養補給品。其中備受討論的，就是白腎豆與非洲芒果籽。

今天，MIT 營養補給品品牌「珂心生醫 Chosin」將帶你一次弄懂：白腎豆、非洲芒果籽是什麼？為什麼上班族特別需要？

白腎豆、非洲芒果籽是什麼？

白腎豆是一種豆科植物，它含有一種天然活性成分 Phaseolamin（俗稱菜豆素）。研究顯示，它能影響體內的 α-澱粉酶，讓飯、麵、麵包等澱粉的分解速率變得更平穩。因此又被形容為「澱粉守門員」。

非洲芒果籽（學名 Irvingia gabonensis）並不是一般芒果，而是生長在西非雨林的特殊樹種。真正具有營養價值的是它的「種子」。多篇國際研究指出，非洲芒果籽含有可溶性纖維、多酚與植物固醇，讓能量利用更穩定，延長飽足感，並與脂質代謝調節有關，非常適合「容易累、容易餓、容易亂吃」的族群。

白腎豆、非洲芒果籽可以一起吃嗎？

可以，而且效果更全面。

現代人飲食往往澱粉與油脂並重，並且有作息不規律的情況，因此建議可食用「珂心生醫」推出的白腎豆、非洲芒果素食膠囊。「珂心生醫」完整濃縮白腎豆、非洲芒果籽的營養素，並採用低含水量、溶解性佳的 HPMC 素食膠囊封裝，能迅速釋放營養成分，在調整體質的同時延長飽足感。

MIT 營養補給品推薦品牌：「珂心生醫」為什麼值得信賴？

「珂心生醫 Chosin」創立於 2024 年，是專注於科學實證、天然植物萃取的台灣營養補給品品牌。

品牌誕生的初衷源自一段溫暖卻真實的家庭故事。家人長年習慣重油重鹹的飲食方式，在外婆罹患糖尿病，母親的健康也每況愈下後，他開始思考「飲食管理」的重要性，因此投入營養學研究後，決定打造成分安全、具科學依據的營養補給品。

品牌名稱「Chosin」結合 Choose 與 Sin，象徵「讓選擇健康不再有罪惡感。」希望藉由非洲芒果籽、白腎豆、武靴藤等天然植萃，幫助大眾建立飲食規律，維持體內平衡與健康代謝。

不僅如此，「珂心生醫」全品項的原料處理、包裝設計皆在台灣完成，在降低供應鏈碳足跡的同時，提高產品新鮮度，並投保食品產品責任險，保障消費者的使用安全性。

創辦人深信，在守護大眾健康的同時，更應積極實踐企業社會責任。因此，珂心生醫承諾將每筆消費的 5% 投入公益計畫，與您一同傳遞溫暖。

若你想了解更多白腎豆、非洲芒果籽是什麼，或是想維持體內平衡與健康代謝，那麼「珂心生醫」就是值得信任的營養補給品推薦品牌，他們推出的白腎豆素食膠囊、非洲芒果素食膠囊採天然植物萃取配方，無添加人工香料與防腐劑，是你養成健康飲食與體態的好選擇。

