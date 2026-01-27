白色保暖經濟來襲！Yahoo購物揭冬旅三趨勢

雪季裝備熱搜漲2倍、行李箱業績增7成、國旅住宿券翻倍賣

滿3,000送300、天天抽888點OPENPOINT、戶外保暖最低下殺5折起



強烈冷氣團一波波、搭配農曆春節連假旅遊熱，帶動「白色經濟」商機！根據最新旅遊報告顯示，台灣國人以「高頻快閃」短程航線為主流、訪日人次亦持續成長。Yahoo購物近期發現，「保暖」與「滑雪」成為站上成長最快的關鍵字，機能鞋服、行李箱、壓縮收納與國旅票券買氣也同步走高，顯示消費者已啟動冬旅採購節奏。Yahoo購物即日起祭出全站回饋，天天消費滿3,000送300購物金、天天抽888點OPENPOINT，並加碼多檔知名戶外品牌限時優惠，始祖鳥、城市綠洲、The North Face等品牌最低下殺5折起，讓消費者冬季出遊與保暖換新省更大！



看準保暖與出遊商機，Yahoo購物推出「馬年神助攻」，天天消費滿3,000元送300元購物金，玩「媽祖開運擲茭」測驗，天天抽888 OPENPOINT活動！



白色經濟發酵！滑雪熱搜飆2倍、機能外套穩增3成

根據最新旅遊趨勢報告[1]，台灣國人平均每人出境達2.45次，「高頻快閃」短程航線成主流，日本、南韓穩居最熱門旅遊地，市場走向短程化、年輕化與體驗導向。同時，2025年台灣赴日觀光人次年成長11.9%[2]，12月人次更成長近20%，成為日本第三大客源市場。隨日韓雪季進入高峰，Yahoo購物數據也呼應這波「白色經濟」趨勢，近一個月「滑雪」熱搜飆升近2倍，滑雪褲、防滑雪靴與專業護具成關注焦點，消費者對防水、防風、防滑與保暖「四合一」的機能需求同步提升，帶動冬季機能外套銷量年增近3成[3]，兼具日常實穿性的專業機能品牌The North Face、Columbia、Timberland等，成為冬季抗寒熱門選擇。此外，日韓旅遊熱潮也同時推升eSIM與網卡買氣，尤以5天與8天規格最受歡迎。

大容量行李箱28吋最熱銷，收納神器熱賣，旅遊票券銷量翻倍

冬旅帶動「裝備型收納」商機同步浮現！Yahoo購物具大容量與高結構支撐力的硬殼行李箱，能有效裝載厚重衣物與戶外裝備，品牌業績最高年增7成，其中以28/ 29吋大容量、前開式設計最熱賣，American Explorer美國探險家、日本LEGEND WALKER，與高CP值的Bogazy成多數消費者首選。被稱為空間魔術師的「真空壓縮袋」銷量年增近4成，成為旅客擴充戰利品空間的必備神器。此外，Yahoo購物旅遊票券銷售年增逾一倍，可靈活跨點使用的「聯合住宿券」，以及主打露營自然體驗的住宿商品廣受青睞，反應國人除性價比外，也重視行程自由度與深度體驗感。



看準保暖與出遊商機，Yahoo購物推出「馬年神助攻」全站回饋加碼，天天消費滿3,000元送300元購物金，玩「媽祖開運擲茭」測驗，天天抽888 OPENPOINT活動！ Yahoo拍賣2/1前下單即可抽新港奉天宮馬年限定造型紅包、指定店家送斗方，再享7-ELEVEN每週二、週末免運優惠。此外，Yahoo購物精選多款戶外旅遊與保暖商品限時優惠，包括Columbia煥新5折起 滿額折1288、始祖鳥下殺6折起、The North Face人氣冬裝限時8折起；Bogazy 29吋行李箱千元有找、Acer行李箱三件組現省1萬、The North Face三合一羽絨外套不到半價帶回家，讓消費者裝備升級、輕鬆出遊！





