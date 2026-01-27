白色保暖經濟來襲 Yahoo購物揭冬旅三趨勢
(記者謝政儒綜合報導)強烈冷氣團一波波、搭配農曆春節連假旅遊熱，帶動「白色經濟」商機！根據最新旅遊報告顯示，台灣國人以「高頻快閃」短程航線為主流、訪日人次亦持續成長。Yahoo購物近期發現，「保暖」與「滑雪」成為站上成長最快的關鍵字，機能鞋服、行李箱、壓縮收納與國旅票券買氣也同步走高，顯示消費者已啟動冬旅採購節奏。Yahoo購物即日起祭出全站回饋，天天消費滿3,000送300購物金、天天抽888點OPENPOINT，並加碼多檔知名戶外品牌限時優惠，始祖鳥、城市綠洲、The North Face等品牌最低下殺5折起，讓消費者冬季出遊與保暖換新省更大。
根據最新旅遊趨勢報告，台灣國人平均每人出境達2.45次，「高頻快閃」短程航線成主流，日本、南韓穩居最熱門旅遊地，市場走向短程化、年輕化與體驗導向。同時，2025年台灣赴日觀光人次年成長11.9%，12月人次更成長近20%，成為日本第三大客源市場。隨日韓雪季進入高峰，Yahoo購物數據也呼應這波「白色經濟」趨勢，近一個月「滑雪」熱搜飆升近2倍，滑雪褲、防滑雪靴與專業護具成關注焦點，消費者對防水、防風、防滑與保暖「四合一」的機能需求同步提升，帶動冬季機能外套銷量年增近3成，兼具日常實穿性的專業機能品牌The North Face、Columbia、Timberland等，成為冬季抗寒熱門選擇。此外，日韓旅遊熱潮也同時推升eSIM與網卡買氣，尤以5天與8天規格最受歡迎。
冬旅帶動「裝備型收納」商機同步浮現！Yahoo購物具大容量與高結構支撐力的硬殼行李箱，能有效裝載厚重衣物與戶外裝備，品牌業績最高年增7成，其中以28/ 29吋大容量、前開式設計最熱賣，American Explorer美國探險家、日本LEGEND WALKER，與高CP值的Bogazy成多數消費者首選。被稱為空間魔術師的「真空壓縮袋」銷量年增近4成，成為旅客擴充戰利品空間的必備神器。此外，Yahoo購物旅遊票券銷售年增逾一倍，可靈活跨點使用的「聯合住宿券」，以及主打露營自然體驗的住宿商品廣受青睞，反應國人除性價比外，也重視行程自由度與深度體驗感。
其他人也在看
大樂透頭獎保證1億！3生肖「錢從天降」 有望一夜翻身
大樂透今（27）日晚間開獎，頭獎保證1億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖雞、牛、猴的人在這段期間財運極佳，意外之財不斷，甚至有機會一夕翻身成富翁。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1則留言
威力彩6.9億拚fire老闆！「3星座」看到快接 有橫財入命
威力彩拚6.9億！ 命理點名3星座「橫財入命」旺翻天EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
過年禮盒推薦 限量特惠・售完為止，8款春節送禮不踩雷清單
過年還沒到，壓力就先來了。那一盒還沒決定的過年禮盒，怎麼選是大關鍵。春節一到，拜年、走春、回娘家、見長輩、跑客戶，一天打開好幾次門，也被打開好幾次評價。手上那盒過年禮盒，從外觀到內容，默默決定了今年過年會不會被記住。送得太隨便，氣氛立刻冷一半；送得太誇張，對方嘴上說客氣，其實心裡有壓力。過年送禮就是這麼難拿捏，怎麼送的剛好，看這篇就知道。Yahoo好好買 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
2026金價看漲！黃金鑽石3折起挑選指南挑戰最低價 愛意與財運一次滿足
2026年開春，黃金價格再度創下歷史新高！隨著全球局勢愈發動盪，各國中央銀行正加速增加黃金儲備，將其視為對抗金融與地緣政治風險的關鍵資產，也讓金價持續走揚、後續仍看漲，不少人投資人已在找低點購入實惠黃金，想趁勢入手黃金當投資看過來，今年農曆春節適逢金馬年，緊接著就是西洋情人節，Yahoo購物中心期間限定推出招財鍊金術3折起，大膽挑戰近期黃金最低價，無論是想用年終獎金存第一桶金的小資族，或計畫在過年期間求婚、安太座的男士們，這篇「黃金鑽石挑選指南」帶你聰明把握優惠，讓愛意與財運一次滿足、面子裡子都賺飽！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 1則留言
花蓮1400元「8連碰」獨得6.92億！單身男應對老闆罵「沒差我有頭獎靠」
財神爺降臨花蓮！一名40歲單身未婚的陽光男孩在台北上班，只是開車去花蓮玩，買伴手禮買到身上剩下2000元，抱著一顆想把剩下的錢花掉的心情，花 1400 元，就抱走高達 6.91 億元的大樂透頭獎，寫下近 5 年來最高獎金紀錄，還一口氣包辦參獎、伍獎，總計6.92億元。沒想到這一順手之舉，竟讓他身價暴漲。中獎後他雖興奮到失眠暴瘦2公斤，但上班面對老闆刁難，不僅沒離職，還在心中默念「我有頭獎可以靠」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
2大超商、全聯開出千萬發票！他1元買袋中100萬 中獎門市一次看
財政部公布114年11-12月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN、全家和全聯福利中心皆開出千萬發票，有超級幸運兒花23元買泡麵中1000萬，還有幸運兒只花1元加購購物袋就中雲端發票專屬獎1百萬。(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
超商咖啡免費喝！限時5天買1送1 珍奶燒仙草半價
超商看準低溫持續，除了祭出指定飲品享優惠，同步端出新款手搖、咖啡幫助提振精神，透過商品線擴充與優惠策略，進一步推升冬季飲品業績動能。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
快訊／威力彩頭獎飆6.9億 1／26開獎號碼、怎麼玩一次看
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
瑕疵玩偶「哭哭馬」中國現象級爆紅 延伸商品將推「哭哭12生肖」
農曆馬年將至，市場上充斥著喜氣洋洋的紅色馬年商品，但中國義烏卻出現一款「現象級」爆紅玩偶。原本設計為紅色「笑笑馬」的絨毛玩偶，因工廠工人縫紉失誤，不慎將嘴巴縫反，變成嘴角下垂的「哭哭馬」。一名消費者收到這款瑕疵玩偶後，將照片分享到社群平台，原本打算換貨，卻意外引發大量網友共鳴，直呼「這根本就是上班時的我」。隨著討論升溫，網友還開始替它取名「周一馬」，更出現「馬倒成功」、「愁馬在手」等諧音哏。「瑕疵」玩偶需求隨著熱議迅速暴增，義烏廠商緊急調整產線，原本兩條生產線擴增至十多條，全速運轉仍供不應求。「哭哭馬」甚至超越原本的「笑笑馬」，成為店內銷量冠軍。如今，廠商也規畫延伸產品線，開發「哭哭十二生肖」系列。Yahoo國際通 ・ 1 天前 ・ 1則留言
快訊／萊爾富開出20萬頭獎！幸運兒只花110元 中獎門市在這
財政部公布114年11-12月統一發票中獎號碼，萊爾富本期開出開出頭獎20萬元，幸運兒僅花110元就抱回高額獎金！（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
台彩春節「加碼12億」創新高 大樂透2/12起「連開20天」
即時中心／徐子為報導為迎接農曆春節，台灣彩券公司今（26）天宣布加碼，3款彩券總計加碼12億元、創史上新高；其中，大樂透從2月12日起「連續開獎20天」，除億元頭獎，今年還加碼480組100萬元「春節大紅包」，以及800組10萬元「春節小紅包」。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
40歲上班族旅費剩2千！梭哈買彩券「幫助花蓮」 抱走6.92億元頭獎
去年11月14日花蓮開出威力彩頭獎！對此，台彩總經理謝志宏透露，這名中獎人是年約40歲的上班族，當時是請年假到花蓮旅遊，旅程快結束時，把剩下的旅費拿去買彩券，想著要貢獻給花蓮，結果隔天對獎時發現中了頭獎。謝志宏表示，中獎人希望對外傳達「存好心、做善事，善美行」的觀念。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 476則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 161則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 12 小時前 ・ 13則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 163則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 17 小時前 ・ 8則留言