白色小藥丸不再眼花！馬偕裸錠AI辨識機 2秒驗完200顆

馬偕紀念醫院藥劑部主任陳智芳說明，裸錠藥品AI自動辨識機可快速判讀回收藥錠。（馬偕紀念醫院提供）

臨床上常用藥物百百種，即使是經驗豐富的藥師，也不可能單靠外觀就辨認出種類，尤其白色小藥丸，體積小且藥品名稱都極為相似，過去需仰賴藥師逐顆反覆比對確認，不僅耗費人力與時間，也可能因疲勞造成誤置。馬偕紀念醫院利用科技智能，讓AI智慧辨別出不同錠劑，辨識成功率高達98％。

馬偕紀念醫院藥局每日處方量約6000筆，其中大約有120筆會有異動處方的情況，常見的原因為改變藥品數量，因此藥師每日大約需要處理1000顆的分包機退藥。為減化醫院每日已調劑完成但需要退回藥庫的藥物作業流程，馬偕紀念醫院運用AI智慧辨別，減化人工作業壓力與強化效能，讓「揀藥」不再成為藥師人員眼花的壓力。

廣告 廣告

馬偕紀念醫院今天（4）在台灣醫療科技展中發表即將採用的裸錠藥物AI辨識機。馬偕醫院藥劑部主任陳智芳表示，以台北馬偕為例，每天門診、急診及出院患者處方高達6000多筆，一張處方可能有多項藥品，備藥條件不但要充足，在給藥流程的任何一個環節更要嚴謹，對於各項顏色相同、大小相同的藥品辨識，更是上緊發條，藥師在工作時得「火眼金睛」，工作不但繁重而且疲累感加劇。

陳智芳說明，臨床上因病人病況改變、處置取消、手術延期等情況，會出現已調劑但尚未給藥、需退回藥局入庫管理的「回收藥錠」。但因散裝錠劑脫離原包裝後，許多常用的錠劑，特別是白色小藥丸，除了體積小甚至藥品名稱都極為相似，過去需仰賴藥師逐顆反覆比對確認才能歸庫，不僅耗費人力與時間，也可能因疲勞造成誤置的風險。

為改善藥師的工作品質，未來將導入智慧化AI辨識機，運用影像比對與AI分析技術，只需將裸錠倒入藥盤，機器可以在2秒內完成200顆裸錠品項辨識；更特別的是，AI可以將藥品雙面正確判讀，辨識精準度高達98％，徹底解決藥師耗時費力的人工作業，大幅提升藥事效率與病人用藥安全。

AI辨識機也包含警示功能，在極短時間內提醒外觀相似藥品混入，避免外觀、名稱近似的藥品錯置，使藥師在核對與退藥時更安心，並以視覺化方式標示每一顆錠劑的辨識結果，讓藥師可以一眼確認種類與數量，讓退藥、盤點、歸庫更加快速與安全。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，藥師為醫療團隊中不可或缺的角色，與醫師合作給予病人最適切的藥物及劑量。以導入藥物AI自動辨識機可以輔助藥師進行藥品辨識與縮短確認時間，協助降低人力消耗，避免藥師過於疲勞，達到提升病人用藥安全與兼具友善職場的目的。

更多中時新聞網報導

秋冬變天 鼻過敏、痠痛找上門

康康笑曝被徐懷鈺暗戀 藉come come傳情

台灣鯛排禁藥羅生門 追抽驗端 合作社未檢出 高市指不同檢體