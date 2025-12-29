白色巨塔淪性騷煉獄？女醫師控"遭性騷" 受害卻被迫離職

生活中心／綜合報導

近期在不少醫院中，都傳出有性騷擾的案件，台北市醫師工會帶著受害者勇敢站出來，女醫師指控，在前一間醫院就職時，遭到部門醫師伸出魔爪，而且，不只一次、不只一人，但醫院成立專案小組後，不只沒有依規定通知受害者，加害人甚至只被記一支小過就結案。

遭性騷受害女醫師：「我們掙扎許久，好不容易鼓起勇氣申訴，但結果卻荒謬至極，為了保護自己，我們必須犧牲自己的工作權。」女醫師講到差點哭出來，因為想到曾經的遭遇，加害者最後只被輕輕放下記了小過，2022年到2024年間，懷孕女醫師遭脅迫值夜班，想延長育嬰假被刁難，明顯違反職安法；職安室調查時，部門甚至謊稱，已調整工作內容，院方卻沒積極核實；以及讓懷孕女醫師，還是得暴露在輻射環境，肚子裡的寶寶可該怎麼辦？

白色巨塔淪煉獄？ 女醫師控「遭性騷」受害卻被迫離職

新北市雙和醫院前醫師控訴，遭主管多次伸出魔爪（圖／民視新聞）





遭性騷受害女醫師：「如果加害者是掌握妳考績薪資、排班、甚至未來升遷生殺大權的最高主管，請問，妳敢說嗎？」女醫師指控，短短一年間，這位加害者，就有多起性騷事件，包含假借約談，行摸手之實，或是趁著女醫師術後在恢復室進行騷擾等，工會說至少有3位醫師來投訴，但這些被害者卻得先離職才有機會說出口。台北市醫師工會理事長陳亮甫：「過去類似的案件，其實都會進行(案件)公告，但在這件事件裡面，臨時轉彎，說(公告)這規定已經沒有了。」





雙和醫院強調「無消極處理、無隱匿、無包庇」（圖／民視新聞）





被投訴的加害者，是醫院的主治醫師，更是醫學院的助理教授，曾經是部門主任，卻疑似藉著主管權威，伸出魔爪，院方只記小過，受害者也無法接受。台北市醫師工會性平委員會主委于政民：「這位主管其實他不是只有身居醫院主管職，或者是臨床的醫師職位，他還有學校教職。」新北市議員黃淑君：「教育部知情嗎？教育部有介入來關心嗎？我們可以發現，其實沒有人來主責這個案件。」雙和醫院解釋，今年6月獲報之後展開調查，8月結案後，有依規定通報校方，有公告主管撤換，但為了兼顧隱私等，才沒對外公開細節，整個調查階段，從中央單位，到地方衛生局、勞工局等，橫向聯繫明顯不足，在受害者心中，這座白色巨塔彷彿成了性騷煉獄？





