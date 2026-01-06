白色巨塔2／被封神「2026年度好醫生」！ 中榮神外科主任讓無照廠商執刀手術

楊孟寅被爆出放任無照廠商執刀手術，卻榮獲康健雜誌「2026年度好醫生」；另位科主任鄭文郁也一樣，她還擔任台灣腦下垂體學會理事長。（圖／翻攝自台中榮總官網）

台中榮民總醫院神經外科內的3名醫師，科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔被爆料指出，放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內執刀手術，自己在旁納涼，3人讓無照廠商執刀至少已長達3年，粗估至少已有180名病人在不知情情況下，被「變更」主刀醫師。諷刺的是，3人中的科主任楊孟寅2025年12月30日被康健雜誌評選為「2026年度好醫生」、網紅醫師廖致翔更是對外主打「脊椎手術是吃飯的技能」。

康健雜誌於2025年12月30日的報導中，指出台中榮總神經外科的科主任楊孟寅是「2026年度好醫生」，是台灣少數能將尖端科技轉化為臨床應用的「跨領域醫師」，將腦部、脊椎手術精準度推向極致，甚至領先全球取得美國FDA認證，將AR擴增實境導入困難手術，更長年穿梭於醫學中心與偏鄉醫院間，支援專業醫療支援不足的偏鄉地區。然而這樣的「好醫師」卻被爆料指出，其2025年執刀脊椎內視鏡微創手術時，竟在手術台上偷懶，反讓無醫護人員資格的醫材廠商，上桌(table)執行內視鏡手術，自己則在一旁觀看廠商執刀，相當離譜。

這並非楊孟寅（右）第一次爆出醜聞，2011年楊孟寅曾協助病患開立殘廢或失能診斷書，協助詐得200萬餘元，最終以捐款和義診換取緩起訴。（圖／報系資料照）

不過這也並非楊孟寅第一次傳出醜聞，2011年間，台中檢警偵辦醫師協助病患詐領2800萬餘元的保險金案中，發現6名醫師參與其中，其中5人認罪，最終以捐款與義診換取緩起訴處分，而認罪的5人中就包含楊孟寅。

判決書指出，保險掮客劉育仁勾結台中榮總醫生楊孟寅、中國醫藥大學附屬醫院醫生莊皓宇、陳春忠、李漢忠、沙鹿童綜合醫院醫生金若屏、李明鍾6人。其中楊孟寅在明知病患未到診的情況下，仍依照劉育仁之口述，開設殘廢或失能診斷書，於診斷書中勾選「病患親自到診」，登載「雙下肢癱瘓」、「輪椅代步」、「日常生活活動需要他人扶助」、「左右下肢肌力均1分」、「第4級中重度失能」等不實內容，共計協助4名病患填寫不實內容，詐得200萬餘元之保險金。

廖致翔遭內部檢舉後，在臉書上大吐苦水，「有人投訴老廖違反醫療倫理和醫院規範．．．老廖是個窮兇惡極、不顧患者的醫師，千萬不要來找老廖診治哦！」（圖／翻攝自廖致翔臉書）

而醫師廖致翔經營自媒體有成，在網路上擁有5.6萬名粉絲追蹤，於中榮官網的醫師自介欄中表示，「腦部手術最高！脊椎手術是吃飯的技能」，專攻腦部腫瘤、脊椎退化手術、脊椎腫瘤與脊椎外傷，並在2018年參與「神經外科青年醫生手術技能大賽」，以「左顳葉內側腫瘤」手術案例，擊敗全球各路好手，獲得膠質瘤組總冠軍。

儘管獲得手術技能大賽總冠軍，廖致翔卻在2025年底遭台中榮總內部檢舉，指出廖致翔放任廠商上table執刀進行內視鏡手術，更加諷刺的是，知情人士指出，廖致翔遭檢舉後短時間內不敢再讓廠商上table，改由自己執刀，卻疑似因技術生疏，不慎用壞廠商器材。

廖致翔2025年底遭醫院內部檢舉後，也疑似在臉書粉專上發洩情緒，發文表示，「有人投訴老廖違反醫療倫理和醫院規範，院方將老廖送至人評會懲處。老廖是個窮兇惡極、不顧患者的醫師，千萬不要來找老廖醫治哦！」，並在下方表示「等麻醉準備的手術前放鬆文」，引來不少支持者在下方加油打氣。

3位醫師中，科主任鄭文郁除為台中榮總神經外科醫師外，也同時擔任台灣腦下垂體學會理事長；另，科主任楊孟寅也同時擔任台灣中青年神經外科醫學會常務理事。

對此，台中榮總全盤否認廠商進手術室執刀。中榮公關室主任李萬國回應，有關神經外科讓外面廠商進駐開刀一案，經查本院沒有讓任何廠商從事任何醫療行為；針對神經外科廖致翔醫師遭內部檢舉放任廠商進入手術室執刀一事，本院再次重申，廠商沒有從事任何醫療行為，醫院對於目前廖致翔醫師違反手術室門禁管制作業指導書一案已經由政風室與人事室完成調查，目前移送考績會審議中，預計下周將會有結果出爐。

