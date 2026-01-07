白色巨塔5／中榮3神外醫師放任無照廠商執刀 衛福部發函要查了

台中榮總神外醫師被爆出放任無照醫材廠商上桌執刀，台中榮總態度急轉強調將依法辦理。(圖／民眾提供)

本刊報導，台中榮總神經外科科主任鄭文郁、楊孟寅、醫師廖致翔被爆料指出，至少長達3年以上放任無照醫材廠商上桌執刀，自己則在一旁納涼觀看。對此，衛福部醫事司7日也將發函台中市衛生局，若調查屬實，將追究相關人員刑責，同時對醫院開罰。

衛福部指出，若查證屬實，廠商開刀部分將針對違反醫師法送辦，恐將面臨有期徒刑6月以上、5年以下刑責；罰金部分可處30萬元以上、150萬元以下。同時針對院方容留密醫進行醫療業務，依醫療法108條開罰，院方恐將面臨5萬元以上、50萬元以下罰鍰。

而針對違規科別、服務項目或門診等，將有一個月以上、一年以下的停業個別處分，最嚴重恐將廢除執照。

回顧整起事件，本刊先前報導指出，台中榮總神經外科科主任楊孟寅、鄭文郁與醫師廖致翔長期放任無照醫材廠商上桌執行脊椎內視鏡微創手術，時間至少長達3年以上，粗估至少有180名病患在不知情情況下被更換主刀醫師。根據已知之手術畫面來看，其中科主任鄭文郁早在2023年3月就放任廠商執刀；科主任楊孟寅則在2025年10月讓同一位廠商上桌執刀；另，擁有5.6萬名粉絲追蹤的醫師廖致翔則在2025年底遭到院內檢舉。

對此，本刊6日致電台中榮總詢問相關回應，台中榮總公關室主任李萬國回應指出，經查本院沒有讓任何廠商從事任何醫療行為；針對神經外科廖致翔醫師遭內部檢舉一事，本院再次重申，廠商沒有從事任何醫療行為，醫院對於目前廖致翔醫師違反手術事門禁管制作業指導書一案，已經由政風室與人事室完成調查，目前移送考績會審議中，預計下周會有結果出爐。

而報導一經刊出後，台中榮總7日也緊急發布新聞稿表示，台中榮總明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為。有關媒體報導，本院已成立專案小組，釐清真相，依法辦理。

