白色巨塔6／中榮3神外醫師放任無照廠商執刀 石崇良喊：不可思議

台中榮總神外醫師被爆出放任無照醫材廠商上桌執刀，衛福部部長石崇良喊不可思議。(圖／民眾提供)

本刊報導，台中榮總神經外科科主任鄭文郁、楊孟寅、醫師廖致翔被爆料指出，至少長達3年以上放任無照醫材廠商上桌執刀，自己則在一旁納涼觀看，粗估至少有180名患者在不知情情況下被更換主刀醫師。對此，衛福部醫事司7日也將發函台中市衛生局，若調查屬實，將追究相關人員刑責，同時對醫院開罰。而衛福部部長石崇良受訪時也表示，若一家醫學中心發生這種事情，「真的非常不可思議、非常不應該」。

針對中榮爆出有多位神外醫師放任無照廠商執刀一事，衛福部部長石崇良7日上午受訪時表示，一定會調查清楚，並釐清責任，如果屬實一定會究責，「一家醫學中心怎麼可能發生這種事情，我覺得不可思議」。

廣告 廣告

石崇良指出，中榮此案已涉及密醫行為，更等同為醫學中心容留密醫，違規人員將依《醫師法》28條移送刑事調查，且院方管理恐怕也出現問題，將會一併介入調查，甚至有可能重新評鑑。「一家醫學中心發生這樣的事情，真的非常、非常不應該。」，不過一切仍須調查清楚，毋枉毋縱。

石崇良透露，若確定由非醫事人員執行手術，該名人員也將恐違反《醫療法》，現場醫師則會依涉案情形，如未親自診療病人，將移送懲戒，同時也會有虛報、浮報健保問題，相關細部問題將進一步了解，給社會大眾一個交代。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

送拾荒婦「32元舊電鍋」淪貪污犯 清潔員褫奪公權1年確定

白色巨塔2／被封神「2026年度好醫生」！ 中榮神外科主任讓無照廠商執刀手術

白色巨塔1／無照醫療廠商執刀手術 中榮神經外科醫師一旁納涼觀看