白色巨塔7／中榮3神外醫師放任廠商無照執刀 中檢今分他字案偵辦

台中榮總神經外科科主任鄭文郁、楊孟寅、醫師廖致翔被爆料指出，至少長達3年以上放任無照醫材廠商上桌執刀，自己則在一旁納涼觀看，粗估至少有180名患者在不知情情況下被更換主刀醫師。對此，台中市衛生局已派員前往稽查，如若查證屬實，中榮最嚴重恐面臨停業或廢止開業執照，同時在7日函送地檢署，台中地檢署也在7日分他字案辦理。

針對神外多位醫師放任廠商執刀一事，中榮第一時間強調本院並未有讓任何廠商從事醫療行為，並在7日緊急改口表示，院內明文規定嚴禁非醫療人員從事醫療行為，並已成立專案小組，釐清真相，依法辦理。

而台中榮總副院長李政鴻7日受訪時指出，由於影片相當模糊，對於時間、地點、醫師、廠商身分均仍有待進一步調查釐清。目前台中市衛生局也在7日函送地檢署，台中地檢署受理後分他字案，將進一步偵查釐清。

本刊先前報導指出，台中榮總神經外科科主任楊孟寅、鄭文郁與醫師廖致翔長期放任無照醫材廠商上桌執行脊椎內視鏡微創手術，時間至少長達3年以上，粗估至少有180名病患在不知情情況下被更換主刀醫師。根據已知之手術畫面來看，其中科主任鄭文郁早在2023年3月就放任廠商執刀；科主任楊孟寅則在2025年10月讓同一位廠商上桌執刀；另，擁有5.6萬名粉絲追蹤的醫師廖致翔則在2025年底遭到院內檢舉。

