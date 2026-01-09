白色巨塔8／中榮神外非法手術廠商背景起底 疑一人公司經營醫材批發、零售

綽號「小老鼠」的中榮隱形地下主刀醫師醫材廠商，被起底其公司設立在台中市太平區，疑為一人廠商。(圖／民眾提供)

本刊先前報導，台中榮總3名神經外科醫師放任不具醫護人員資格之醫材廠商進入手術室執刀，時間更是長達3年以上，粗估至少有180人受害。對此，台中地檢署8日也分他字案偵辦；而該名綽號「小老鼠」的醫材廠商相關身分也被起底了。

據知情人士指出，該名綽號「小老鼠」的醫材廠商，為台中榮總神經外科的隱形地下指定主刀醫師，主要針對脊椎內視鏡微創手術進行，從而爭取對內視鏡器材之相關更換。

不過通常醫材廠商進入手術室均會有主要幾個業務輪替，較少有都是一人情況，若執刀均是同一廠商來看，該名廠商為一人公司之可能性相當高，事後其也被起底其公司設立在台中市太平區，公司負責人就是綽號「小老鼠」的陳姓廠商本人，自2018年設立，資本額100萬元，主要經營醫療器材批發、零售等相關業務。

而脊椎內視鏡微創手術主打精準移除壓迫神經之骨刺或椎間盤，傷口僅有0.5公分至1公分大，復原速度快，且手術時長短，平均2小時就可開完一台，較不吃技術門檻，其中每次內視鏡手術中「止血槍」為必要耗材，小小一支就要價6、7萬餘元。

