白色恐怖受難者劉振源畫作捐人權館 見證歷史傷痕

（中央社記者趙靜瑜台北19日電）白色恐怖受難者、藝術家劉振源前輩文物與畫作今天捐贈國家人權博物館，由家屬代表劉介光代表捐贈。人權館館長洪世芳表示，這份捐贈不僅是劉前輩精神的延續，更對台灣社會深具貢獻。

劉振源前輩1931年出生桃園，自幼便展現對繪畫的熱情，1947年考入台北師範學校（今國立台北教育大學），畢業後投身在學校任教。1953年因受「張潮賢等叛亂案」牽連而遭關押審訊，被以「明知為匪諜而不告密檢舉」判刑3年，1956年出獄。

出獄後劉振源在瑞芳國民學校任教長達21年，重拾畫筆描繪礦工與礦區生活，也出版多本包括「西洋美術全集」等書。2011年出版回憶錄「我的一生：狂流中的孤葉 一個白色恐怖受害者的自述」。2018年，促進轉型正義委員會撤銷了對他的有罪判決，正式為他平反，2023過世。

洪世芳表示，劉前輩是白色恐怖受難者，同時也是具人文關懷的藝術家、教育家，當年因跟同學打籃球而受牽連遭以匪不報被捕，這是極為荒謬的事情。但即使遇到這些磨難，劉前輩仍然從藝術找到人生的出口，持續關懷社會，作品呈現對社會基層的關懷，以及在困境中仍展現的堅韌。

洪世芳表示，這次劉振源前輩家屬捐贈22件畫作及1950年台北師範學校（今國立台北教育大學）藝術師範科手繪畢業紀念冊共計23件文物，很感謝劉振源前輩家屬願意將這些重要文物捐贈館方，人權館會慎重以待，進行後續相關的研究及教育推廣活動，期能不負所託，讓這段歷史記憶為眾所知。

劉振源前輩二公子劉介奇表示，父親1953年被關押在新店軍人監獄時，只擔心雙手會不會被打到不能再拿筆繪畫，即便身體遭到囚禁，全副身心想的都是藝術；也因為藝術，靈魂才得以自由。

劉介奇分享，礦工是父親出獄後創作的核心關懷，不曾因為礦工作為底層勞動者的身分而輕慢對待。與新店有地緣關係的人權館致力於推動當代人權理念，是這些作品最好的歸宿。

人權館表示，這些捐贈的文物將成為館內重要典藏，並在未來的展覽中繼續向公眾展示，讓更多人了解並傳承這段歷史。（編輯：陳清芳）1141119