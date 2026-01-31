政治中心／綜合報導

白色恐怖受難者劉金獅，出生宜蘭蘇澳，在二二八事件見證軍人暴行，成為他對抗威權的根源，曾因涉入興臺會案遭判10年，出獄後積極參與社會運動，劉金獅去年底辭世，今天在濟南教會舉行追思禮拜，總統賴清德親自出席並頒贈褒揚令，感念他為台灣民主自由的奉獻。

一月份最後一天，總統賴清德出席白恐受難者劉金獅的追思禮拜，頒贈褒揚令，並行三鞠躬禮。





白色恐怖受難者劉金獅追思禮拜 賴總統頒褒揚令

白恐受難者劉金獅去年底辭世，一月底舉行追思禮拜，總統賴清德親自出席並頒贈褒揚令。（圖／民視新聞）

總統賴清德：「他雖然遭受過苦難忍受過折磨，但是他為台灣奮鬥的理念，從來沒有改變過，無論是參加民主運動，還是在街頭奔走，他一生都是為台灣民主自由，還有人權在奮鬥。」





白恐受難者劉金獅去年底辭世，一月底舉行追思禮拜。（圖／民視新聞）





回憶劉金獅為台灣民主奉獻點滴，1935年出生在宜蘭蘇澳，二二八事件曾親眼目睹軍人施暴的血腥畫面，內心受到震撼，15歲時得知"思想犯"一詞，成為他對抗威權根源，1962年被控參與"興臺會"遭判刑10年，1972年出獄後積極投入社會運動，更於1987年和其他難友，一起籌備""臺灣政治受難者聯誼總會"。

白色恐怖受難者劉金獅（2013）：「進去把他拖出來就喊台灣獨立萬歲，土地萬歲喊兩聲，出來就被用布把嘴摀下去。」

劉金獅長期關懷難友生活，也支持國家人權博物館相關活動，為台灣民主自由與人權，打下深厚基礎。

總統賴清德：「過去他們這一代人，對抗國民黨的專制獨裁追求民主，我們這一代人必須要更加團結，因為我們面對的是，對岸的敵對勢力要併吞台灣，劉金獅兄弟精神不死，力量使我們更加團結，讓台灣更安全民主更加永固。」

從國民黨到共產黨，台灣面對的極權威脅沒有停過，台灣人也會在前輩奠定的基礎上，繼續為民主自由奮鬥。

