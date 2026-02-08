白色恐怖導致母親精神失常 美國喜劇演員Atsuko過往揭「被綁架」的童年

即時中心／林韋慈報導

台日混血的單口喜劇演員岡塚敦子（Atsuko Okatsuka）近年在美國喜劇圈大放異彩，近期因電影《世紀血案》掀起的歷史爭議，使她過往在訪談中提到的家庭創傷再次被關注。她曾透露，自己其實是台灣白色恐怖受害者家屬的後代，家族傷痕跨越世代，深深影響了她的人生與創作。

成功的亞裔女喜劇演員

根據日本雜誌《Tokyo Weekender》專訪，1988年出生，擁有標誌性「碗蓋頭」的Atsuko，憑藉獨特風格在美國單口喜劇界掀起旋風。她於2022年被《Variety》選為「十大必看喜劇演員」之一，隨後展開全美巡演，並登上《Jimmy Kimmel Live》、《The Late Show with Stephen Colbert》等知名節目，成為新世代最受矚目的喜劇聲音之一。

被外婆「綁架」至美國

Atsuko的作品不只是幽默，更帶著移民女性的創傷視角與文化重量。她曾在舞台上分享自己「被綁架」的童年經驗，其出生不久後，母親因精神分裂症而施暴，婚姻破裂，她的親權歸父親所有，在日本與父親生活到7歲。外婆為就近照顧媽媽，赴日定居，後又以探親名義，帶著Atsuko與母親前往美國投靠舅舅，3人在車庫中生活長達7年，非法滯留洛杉磯。多年後她才知道，這並非臨時起意，而是外婆精心策畫，為了照顧精神失常的母親，也為了留住母親唯一的女兒。而她因此被迫與深愛的父親分離，在陌生國度重新適應語言與文化。

她回憶，自己從小就習慣「觀察荒謬」，並試圖在困境中找出能讓人呼吸的縫隙。她說：「即使在悲傷之中，我也總能看見有趣的地方。我想，這就是我熱愛喜劇的根源，希望人們不要感到孤單。」

母親的精神失常與白色恐怖有關

Atsuko在不同受訪節目曾坦言，過去很難相信任何人，因為母親發病時彷彿變成另一個人，而大人從不向她解釋原因。直到近年，她才明白母親長期幻聽的根源，原來是外公在台灣白色恐怖時期，遭國民黨情治人員迫害致死，那些加害者的聲音，仍在母親腦中不斷回響。

當時Astuko的外曾祖父在戒嚴時代曾與國民黨代表競選民意代表，國民黨人為了給其一個教訓，在街上將他的兒子殺害。當時外婆還未滿30歲，外公的遺體被抬回家時，還只有6、7歲的母親無法承受打擊，從此罹患精神分裂症，並帶有幻聽。

Astuko的成名之路帶有包容與原諒

母親自幼飽受精神分裂症所苦，而外婆則在28歲守寡後，獨自撐起整個家庭，一生圍繞著受創的女兒生活。這份深沉的愧疚與責任，也間接形塑了Atsuko的人生路徑。她在文化、血緣與情感的拉扯中不斷自我辯證，成為一名喜劇演員。









