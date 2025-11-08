白色恐怖秋祭追思慰靈大會 鄭麗文出席默哀 (圖)
國民黨主席鄭麗文（前左3）8日下午應邀出席由統派社團台灣地區政治受難人互助會舉辦的50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，和與會者一起默哀。
中央社記者謝佳璋攝 114年11月8日
其他人也在看
白色恐怖秋祭追思慰靈大會 鄭麗文獻花致意 (圖)
國民黨主席鄭麗文（前）8日下午應邀前往台北市馬場町紀念公園，出席50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，現場獻花致意。中央社 ・ 11 小時前
赴秋祭惹議 鄭麗文：是悼念政治受難者 (圖)
國民黨主席鄭麗文（右）8日在馬場町紀念公園出席50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會時受訪表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，他們為了自己的政治信仰、政治思想坐政治黑牢，由於當時處在戒嚴時期，有很多冤案、假案、錯案。中央社 ・ 11 小時前
繼續白色扭曲：鄭麗文出席「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」
【記者 張達威／台北 報導】台灣地區政治受難人互助會今（11月8日）天下午將在台北市馬場町紀念公園舉辦114年台灣好報 ・ 16 小時前
鄭麗文神色哀戚追思「共諜」！現場竟唱中國紅色歌曲《安息歌》
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但這個活動雖然號稱是追悼白色恐怖受難者，卻被質疑根本是追思支持統一的青年，以及共諜將官吳石。現場高唱中國紅色歌曲《安息歌》，鄭麗文則是神色哀戚、肅穆。而活動的祭文則控訴美國，再次以反共為號召，「妄圖以台制華」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
統派主辦秋祭 馬場町紀念公園登場 (圖)
統派社團台灣地區政治受難人互助會8日在馬場町紀念公園舉辦白色恐怖秋祭追思慰靈大會。該處原名馬場町刑場，於1940年代末期至1950年代初期為槍決政治犯主要刑場，也是1950年共諜吳石、朱楓等人槍決地點。中央社 ・ 11 小時前
赴馬場町秋祭 鄭麗文：希望不再有政治受難者
（中央社記者李雅雯台北8日電）國民黨主席鄭麗文今天下午出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。她於致詞時說，致敬所有白色恐怖受難者與家屬，希望再也沒有人為政治信仰犧牲，不再聽到政治受難者5個字。中央社 ・ 10 小時前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會 (圖)
台灣地區政治受難人互助會8日在台北市馬場町紀念公園舉辦50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，國民黨主席鄭麗文（圖）應邀出席並致詞。中央社 ・ 11 小時前
白色恐怖秋祭遭指「祭拜最高階共諜吳石」 主辦方：絕非事實
國民黨主席鄭麗文今天（11/08）下午赴馬場町出席「白色恐怖秋祭」活動，日前消息傳出遭指控「祭拜最高階共諜吳石」等，引發批評，主辦單位「台灣地區政治受難人互助會」今天發出聲明，說明此一「秋祭」活動是由白色恐怖倖存受難人與犧牲者家屬自發舉行的歷史追思，自1991年起，已經舉辦34年。其宗旨在於追思為民族和解、社會改革而犧牲的進步志士，重申歷史真相，呼喚社會公義，且秋祭紀念的志士，包括台籍在內不分省籍的白色恐怖犧牲者。互助會強調，「近期一些媒體或自媒體主觀認定本活動針對吳石等特定犧牲者祭悼，並非本會立場亦絕非事實。」太報 ・ 14 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 23 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 19 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 15 小時前