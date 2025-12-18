「白色恐龍屋」成新亮點，和美水資源回收中心即將完工。圖／彰化縣政府提供





為改善和美鎮家戶排水及市區溝渠水質異味問題，提升整體生活品質，彰化縣政府持續推動和美鎮污水下水道系統建設計畫，總經費達41.29億元。今（18）日上午，彰化縣長王惠美前往視察「和美鎮污水下水道系統第一期水資源回收中心」工程進度，期盼工程完工後，能有效改善當地環境，打造更宜居的生活空間。

王惠美表示，彰化縣污水下水道建設已陸續於二林、彰化市及鹿港福興完成，和美鎮正積極推進中，未來也將延伸至員林地區，逐步完善全縣污水處理系統。和美鎮污水下水道系統總工程經費逾41億元，其中第一期工程包含水資源回收中心、污水主幹管、次幹管、分支管線及用戶接管工程，經費約8.85億元，污水管線工程已於112年9月順利完成。

王惠美指出，和美水資源回收中心外觀以白色建築搭配劍龍造型設計，造型獨特，獲網友形容為「白色恐龍屋」，未來可望成為地方新亮點。該中心建設經費為3.76億元，完工後每日可處理3,000噸污水，預計服務約2,700戶家庭。縣府近年大幅提升用戶接管效率，從過去每年4,000多戶，提升至一年可達2萬戶，並鼓勵民眾主動申請接管，目前尚未收費，未來將逐步朝使用者付費方向推動。

水利資源處表示，和美水資源回收中心位於都市計畫區內，占地約3公頃，工程於111年9月開工，預計115年1月2日完工。除污水處理設施外，另設置管理中心，建築外觀融合和美傳統製傘產業意象，屋頂採弧形設計，並規劃開放休憩空間與周邊綠帶，兼具環保與休閒功能。

彰化縣目前推動五大污水下水道系統建設，包括二林、彰化市、鹿港福興、和美、員林地區，其中鹿港福興水資源回收中心曾榮獲2022年建築園冶獎肯定。縣府表示，未來將持續完善相關建設，為縣民打造更健康、舒適的生活環境，逐步實現「美好彰化、希望城市」的願景。

