白色情人節來台開唱 李茂珍鎖定滷肉飯、珍珠奶茶

以「音色強盜」著稱的韓國歌手李茂珍去年首度來台，對熱情粉絲與用心的應援留下深刻印象，今（5日）正式宣布將在3月14日舉辦他的第二次個人演唱會《2026 LEE MU JIN LIVE CONCERT [Today’s, eMUtion] in TAIPEI》，與粉絲浪漫共度白色情人節。李茂珍回憶去年演出直呼緊張，「但回頭看上一場台灣的首次專場留下了相當滿意、很美好的回憶。這次已經不是第一次了，心情上比較放鬆、擔心也少了，希望能用更從容的狀態，帶來一場更精彩的演出。 」

李茂珍演唱會概念「today’s, eMUtion」是由「emotion（情感）」與名字「李茂珍（Lee Mujin）」結合而成的新字，透過真誠且情感豐沛的歌曲，希望將自己內心想傳達的情緒與心意，完整而直接地傳遞給觀眾。李茂珍坦承自己就和大家一樣，在不同日子、不同時間，都會感受到各式各樣的情緒，將這些感受化作成音樂，並感性地說：「這次的演出，就是把這些音樂串在一起，希望能在短短的時間裡，讓大家體驗像是一整天 24 小時情緒流動的感覺。」令粉絲相當期待現場將如何呈現。

上次到訪台灣的李茂珍吃了不少美食，這次想挑戰更在地的小吃：「我知道滷肉飯在台灣幾乎就像韓國的辣炒豬肉飯一樣，是非常代表性的國民美食。之前在韓國吃過的滷肉飯很合我的口味，所以這次要試試看台灣當地的滷肉飯！」另外李茂珍自己爆料透露：「其實我平常不太吃零食、也不太喝甜的飲料，上次來台灣時沒有喝到珍珠奶茶，事後想想還蠻後悔的。所以這次一定要喝看看珍珠奶茶。」讓粉絲們笑說李茂珍實在太老實，散發滿滿反差萌。

《2026 LEE MU JIN LIVE CONCERT [Today’s, eMUtion] in TAIPEI》票價依區域劃分為NT$4080、NT$3680、NT$2480，粉絲福利則是全場粉絲都能獲得台北場限定小卡，VIP區粉絲開放Soundcheck、Guitar pick，依照各區票價不同，可再抽1對1合照、1對10合照、簽名海報、簽名拍立得。演唱會門票將於2月11日中午12點在KKTIX售票網站開賣。

