白色情人節有約！「音色強盜」李茂珍3/14再訪台 搶票細節公開
韓國人氣歌手李茂珍將在3月14日再度訪台，預計在Legacy TERA開唱，與台灣歌迷浪漫共度白色情人節！
以「音色強盜」著稱的李茂珍，去年5月發行數位單曲〈Baepsae〉，同時參與其他歌手作品的製作，證明作為製作人的實力，他所主持的YouTube頻道音樂節目《李茂珍Service》依然人氣不墜，更在綜藝領域相當活躍，陸續出演 MBC every1頻道旗下旅遊實境節目《Great Guide 2》、《Great Guide 2.5—Daedanan Guide》，展現私下既可靠又充滿老靈魂的面貌，節目前進阿根廷錄影時，李茂珍大秀一段神級即興演唱，令現場所有人聽得十分陶醉，並掀起網路熱議，再次驗證其歌手實力和討喜的個人魅力。
李茂珍親解演唱會概念
這場演唱會概念「today’s, eMUtion」是由「emotion（情感）」與名字「李茂珍（Lee Mujin）」結合而成的新字，透過真誠且情感豐沛的歌曲，希望將自己內心想傳達的情緒與心意，完整而直接地傳遞給觀眾。李茂珍坦承自己就和大家一樣，在不同日子、不同時間，都會感受到各式各樣的情緒，將這些感受化作成音樂，並感性地說：「這次的演出，就是把這些音樂串在一起，希望能在短短的時間裡，讓大家體驗像是一整天 24 小時情緒流動的感覺。」令粉絲相當期待現場將如何呈現。
李茂珍回憶：「去年真的很緊張！也很擔心會不會出錯，但回頭看上一場台灣的首次專場留下了相當滿意、很美好的回憶。這次已經不是第一次了，心情上比較放鬆、擔心也少了，希望能用更從容的狀態，帶來一場更精彩的演出。 」
李茂珍後悔沒喝珍奶！還想吃滷肉飯
上次到訪台灣的李茂珍吃了不少美食，這次想挑戰更在地的小吃：「我知道滷肉飯在台灣幾乎就像韓國的辣炒豬肉飯一樣，是非常代表性的國民美食。之前在韓國吃過的滷肉飯很合我的口味，所以這次要試試看台灣當地的滷肉飯！」
另外李茂珍自己也爆料：「其實我平常不太吃零食、也不太喝甜的飲料，上次來台灣時沒有喝到珍珠奶茶，事後想想還蠻後悔的（笑）。所以這次一定要喝看看珍珠奶茶。」讓粉絲們笑說李茂珍實在太老實，散發滿滿反差萌。
李茂珍台北演唱會福利滿滿
李茂珍的台北演唱會票價依區域劃分為新台幣4080元、3680元、2480元，粉絲福利則是全場粉絲都能獲得台北場限定小卡，VIP區粉絲開放Soundcheck、Guitar pick，依照各區票價不同，可再抽1對1合照、1對10合照、簽名海報、簽名拍立得。演唱會門票將於2月11日中午12點在KKTIX售票網站開賣。
