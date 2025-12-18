白色控必看！2026年度Pantone色「雲舞白」必收清單：大衣、毛衣到平底鞋，一秒高級

（圖／Gap、ekaterina.farrell IG）

2026年的時尚語言已經揭曉！Pantone公布年度代表色「Cloud Dancer 雲舞白」，像晨霧般清透、柔軟又帶著光澤感，讓人一秒聯想到雲端漫步的輕盈感。這股純淨的白，不只是色彩，更是一種生活態度—簡約、優雅又充滿未來感，無論搭配日常穿搭或派對造型，都能瞬間提升氣場。

推薦入手的單品，包含：柔霧白毛衣／針織衫，觸感溫潤又百搭，內搭襯衫或單穿都好看。白色外套／風衣，用光澤感或細節設計打造高級感，兼具保暖與造型效果。或是白色高跟鞋／芭蕾鞋，柔和、乾淨，打造溫柔又有氣質的穿搭感，從城市漫步到咖啡約會都能維持優雅氛圍。

（圖／ekaterina.farrell IG）





（圖／ekaterina.farrell IG）

Pantone色「雲舞白」單品推薦：GU Cozy Melton麥爾登短版連帽大衣

GU的Cozy Melton 麥爾登短版連帽大衣，就是把「雲感輕盈」穿上身的最佳示範！大衣採用柔軟針刺材質，輕盈又略帶蓬鬆感，搭配俐落短版剪裁，既保暖又不顯厚重。全新十字斷面纖維升級，打造自然霧感白，低調又高級，簡直是雲舞白穿搭的必備利器！

GU Cozy Melton麥爾登短版連帽大衣／1,490元（圖／品牌提供）





2026Pantone色「雲舞白」單品推薦：GU燈心絨拉鍊襯衫外套

2026年度代表色 「Cloud Dancer 雲舞白」，想要從頭到腳都跟上潮流？GU 的 燈心絨拉鍊襯衫外套就是你的必收利器！輕盈又帶微暖的材質，結合摩登都會感的剪裁，「一件就到位」打造暖時髦造型。既能當外套，也能像襯衫一樣搭層次，實用又百搭，是秋冬穿搭中不可錯過的日常時尚神器！

GU燈心絨拉鍊襯衫外套／990元（圖／品牌提供）





2026Pantone色「雲舞白」單品推薦：Gap布魯克林鏤空寬擺高領上衣

Gap 布魯克林鏤空寬擺高領上衣、絕對是秋冬衣櫥新寵！高領設計溫暖又時髦，寬擺剪裁隨性自在，穿起來慵懶又不失型格。無論搭配牛仔褲還是長裙，一秒提升造型層次，讓雲舞白不只是流行色，更成為日常時尚亮點！

Gap布魯克林鏤空寬擺高領上衣／1,999元（圖／品牌提供）





2026Pantone色「雲舞白」單品推薦：Gap高領毛衣＆針織洋裝

Gap推出馬海毛高領毛衣和圓領長袖針織洋裝絕對是秋冬必收！馬海毛高領毛衣柔軟蓬鬆，穿起來暖呼呼又時髦，搭配牛仔褲或長裙都能輕鬆駕馭；圓領長袖針織洋裝則以簡約線條詮釋慵懶優雅，雲舞白色調讓整體造型清爽又高級感爆棚！

Gap 馬海毛高領毛衣／2,299元、圓領長袖針織洋裝／2,699元（圖／品牌提供）





2026Pantone色「雲舞白」單品推薦：Ferragamo Vara芭蕾舞平底鞋

時尚平底鞋以浪漫風格煥然一新。重新演繹的經典鞋型採用方形鞋頭，鞋背設有鬆緊繫帶，並綴以褶飾細節。點綴水晶玻璃鑲飾Vara蝴蝶結，增添熠熠光彩。

Ferragamo Vara芭蕾舞平底鞋／33,500元（圖／品牌提供）





2026Pantone色「雲舞白」單品推薦：Ferragamo 寬鬆雙色針織衫

這款針織衫柔軟貼身，採用拼色結構和寬鬆剪裁，更加醒目出眾。選用羊毛與羊絨混紡面料，添加少量氨綸，衣領、衣袖和下擺均飾有精緻羅紋。

Ferragamo 寬鬆雙色針織衫／60,900元（圖／品牌提供）





