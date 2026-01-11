白色浪漫襲捲北橫 2026角板山梅花季1/17起盛大登場





隨著寒流接連過境，北台灣冬季最具代表性的賞花盛事「角板山行館梅花季」正式進入最佳觀賞期。園區內近300棵梅樹自1月初起陸續綻放，目前花況已達五成，潔白花瓣如雪片般點綴枝頭，幽香淡雅。桃園市政府觀光旅遊局宣布，「2026角板山行館園區梅花季活動」將於1月17、18及24、25日盛大舉行，邀請民眾在歲末之際走進山林，感受專屬於北橫的白色浪漫。

桃園市政府觀光旅遊局長陳靜芳指出，角板山梅花季是北橫旅遊的年度亮點。今年開幕式將於1月17日上午10時揭幕，邀請三民國小森巴鼓、義盛國小合唱團及原林舞集帶來極具文化活力的演出。活動期間規劃豐富多樣的感官體驗，包含融合日式、英式及在地復興茶文化的「梅樹下國際茶席」，以及匯集22攤特色農產與手作美食的「梅花市集」，讓遊客能一邊品茗、一邊在花香中體驗在地風土。



：白色浪漫襲捲北橫，「2026角板山梅花季」1/17起盛大登場。（2025年活動照片）

為回饋賞花民眾，市府今年祭出多項好禮。民眾只要參與活動並下載「遊桃園APP」或追蹤風管處粉專，即可獲得每日限量200瓶的「角板山梅子康普茶」。此外，開幕日當天（1/17）下午2點至4點，只要追蹤「樂遊桃園」IG並上傳與梅花的合照，標註好友及活動標籤，即可兌換限量200份的「舒華限量桌曆」，預計將引發搶兌熱潮。

除了現場活動，市府更聯手周邊角板山、羅浮及小烏來地區共34家業者推出限定優惠。遊客憑大會電子DM即可在指定店家、羅浮溫泉享有專屬方案，造訪小烏來風景特定區更可享優待票價。更令人期待的是，完成指定任務的民眾還有機會抽中iPhone 15大獎。



在慢活飲食方面，知名餐飲品牌「蕃薯藤自然咖啡」也將於1/17正式進駐園區「回字館」，以有機、永續為理念提供半自助式早午餐，並研發融入在地梅子風味的糕點。民眾亦可順遊小烏來宇內溪，參加「溫泉冬日嘉年華」集章活動，兌換主題限定毛巾與許願牌。

桃園市政府風景區管理處處長廖育儀提醒，花季期間雖提供仁愛、上台地及介壽國中停車場，但為避免交通壅塞，建議民眾多利用「台灣好行」小烏來線或東眼山線等大眾運輸工具前往。無法親自到場的民眾，也可透過「遊桃園」YouTube頻道觀看即時影像，隨時掌握最新花況。

