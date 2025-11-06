白色獼猴現蹤台東舊東河橋 縣府初判染病脫毛籲民眾遠離

台東縣東河鄉登仙橋台灣獼猴出沒最頻繁，而舊東河橋的觀光景點也是獼猴出沒的熱點；最近就有民眾在舊東河橋拍到白色的猴子，以為是突變白化現象，不過住在附近的民眾說牠們是掉毛了。

當地居民高女士說：「就是因為猴子掉毛，所以人家看的時候是有白猴這樣子。」

台東縣政府和林保署台東分署接獲民眾通報，諮詢專家意見後，研判獼猴是得了皮膚病，但由於目前還不能確定病因，呼籲民眾最好遠離牠們。

台東縣政府林務科長李志鵬說明，「也有可能是因為皮膚染病的關係，造成牠們有皮膚白化跟脫毛的現象。」

廣告 廣告

台東林保分署自然保育科長林孟怡指出，「發生的原因會很多，包含整個獼猴族群密度的變化，或是牠所處的環境的壓力，或是民眾因為餵食的干擾等。」

縣府表示，目前台東縣只有東河鄉接獲民眾通報有少數獼猴疑似得皮膚病，會先觀察情況，如果病情擴大再做進一步處理，但呼籲民眾千萬不要餵食獼猴，也不要太靠近接觸，避免被感染。