白色碎屑從下體掉出！嚴立婷打球激動磨破「1物」 脫褲嚇壞：不敢了

娛樂中心／綜合報導

嚴立婷個性相當海派，不少粉絲也戲稱她為「嚴哥」，近日，她在主持的節目中透露有次打籃球時，發現地板有類似衛生紙的棉屑頻繁出現，嚴立婷當下不明所以，直到去上廁所才驚覺荒謬真相。

嚴立婷提到當時籃球打到一半，突然看見球場上出現一坨坨白色物體，且有的還是絲狀，乍看之下有點像棉花或是衛生紙，不過當時嚴立婷沒有想太多，只覺得可能是球場打掃不乾淨，於是請學妹將其掃除。

嚴立婷上廁所才驚覺地板掉的碎屑都是出自於她。（圖／翻攝自YouTube）

嚴立婷打球激動到磨破衛生棉。（圖／翻攝自YouTube）

但讓嚴立婷覺得奇怪的是，打了兩三場球賽後，同樣的物體又莫名地出現，讓她氣得大罵學妹「怎麼打掃的」，後續，嚴立婷去上廁所脫褲後，才驚覺是自己打球激動到把衛生棉磨破，因此地板的白色碎屑全都是出自於自己，讓她自此之後，不敢在生理期來時打籃球。

廣告 廣告

嚴立婷自此之後，不敢在生理期時打籃球。（圖／翻攝自YouTube）

更多三立新聞網報導

吳建豪「雙頰凹陷」暴瘦模樣瘋傳 本人曬自拍影片鬆吐真相

才吐擁4妻恩愛細節！吊車大王宣布百億企業徵才 「2條件」曝光

邱澤婚禮前很焦慮！Lulu「洩雙方私下對話」 見新娘穿拖鞋跑全場做1事

瘋搶許瑋甯捧花！邱澤1舉動被虧：怕老婆被抽走 見得主詫異表情神同步

