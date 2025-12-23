白色耶誕節好應景? 泡沫覆蓋停車場成"白茫茫一片"

中部中心／黃毓倫、李柏瑾 台中報導

停車場，怎麼會白茫茫一片，彷彿成了冬季雪景？台中沙鹿一處停車場，有車輛要離開停車場時，倒車不慎，撞到消防設備，結果噴了一地滅火的泡沫，自己的愛車也慘遭泡沫襲擊，幸好沒有釀成人員傷亡，暫時影響停車場出入而已，有網友看了這雪白一片，還以為提前過白色耶誕節了，場面尷尬的應景！

停車場路面幾乎都已經看不到，因為整片白茫茫，地上都是消防設備滅火用的化學泡沫。

不只地面，還有一輛車，也被泡沫覆蓋，好像上了一層糖霜一樣，耶誕節還沒到，但這裡彷彿提前過了另類的白色耶誕節，還有民眾拍下畫面上網發文說，人家是停車場，最後變滑雪場。

廣告 廣告

民眾：「像滑雪場（還有呢）下雪，（有沒有很應景的感覺）有。」

事發地點就在台中沙鹿一處停車場，警方接獲報案到場了解，原來是有人倒車時，不小心撞到了消防設備，造成消防泡沫一噴不可收拾，附近民眾還一度以為是發生火災！





提前過白色耶誕節? 化學泡沫覆蓋停車場"雪白一片"

消防泡沫噴滿地，公所趕緊派員清理善後。（圖／民視新聞）









民眾：「我有聽對面麵包店的小姐說，裡面都是泡沫，但是從外觀（看）也沒有冒煙，什麼都沒有啊。」

民眾：「就是一個車子轉出來，有看到引擎蓋，有那個冒泡出來的東西，我以為是那台車子失火了。」

幸好是烏龍火警，但好端端的，車子怎麼會去撞到消防設備呢？

聲源：停車場主任黃先生：「就民眾的說法是，他想要禮讓那個下來的車輛，民眾倒車不慎，撞上那個消防開關，後續就報案做筆錄，財損就消防開關受損而已。」

沙鹿區公所主任秘書卓翠香：「此次事件並未造成人員受傷，惟有一名車主反應車輛受波及，相關聯絡資訊已由經營業者取得，後續將由肇事者依責任進行賠償。」





提前過白色耶誕節? 化學泡沫覆蓋停車場"雪白一片"

民眾倒車誤撞消防設備，恐怕得面臨賠償問題。（圖／民視新聞）









車主離開停車場時，在出入口車道處禮讓來車，結果倒車不小心，撞到消防設備，旁觀者彷彿看了免費雪景，但面臨賠償車主恐怕笑不出來，心在淌血！





原文出處：提前過白色耶誕節? 化學泡沫覆蓋停車場"雪白一片"

更多民視新聞報導

又來？基隆暖暖溪再現大量不明泡沫 工作人員急下水拉攔油索

基隆河油污事件不到一個月 ''暖暖溪''爆冒白色泡沫

這邊不能停車！三寶媽誤把油門當煞車 捷豹直衝泳池泡水

