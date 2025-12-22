白色聖誕成真？平安夜起冷4天 專家：3千公尺高山有望下雪

平安夜當天起，東北季風將再增強，因此北台灣除了轉濕涼外，3000公尺左右的高山都有機會下雪。(下雪示意圖) 圖：民眾／提供 (資料照)

[Newtalk新聞] 聖誕節到了，有什麼計畫嗎？氣象粉專「林老師氣象站」指出，平安夜當天起，東北季風將再增強，因此北台灣除了轉濕涼外，3000公尺左右的高山都有機會下雪，且26、27日降雪範圍再擴大、時間也會再拉長。

「林老師氣象站」指出，12月24日起受東北季風再增強影響，加上環境水氣增多，不但中部以北及花蓮以北地區天氣轉為涼冷外，地降雨機會也會有明顯提昇的趨勢，雖然，降雨多屬短暫性零星陣雨型態為主。

目前預測12月24、25日中部以北及花蓮以北地區3500公尺，以及26日、27日中部以北、東北部及東部地區3000公尺以上的高山都有零星降雪、固態降水或結冰的機會，降雪範圍擴大、降雪時間也拉長；若有安排賞雪活動，籲請留意自身保暖去寒，以及山區路面溼滑、注意活動安全。

