白色BMW紅燈前暴衝 新竹路口5傷 民眾10多人徒手抬車救人

新竹市東區今晚發生車禍，28歲機車女乘客遭壓車底，眾人合力抬車救她。取自市議員黃文政臉書

昨天晚間，新竹市東區食品路、西大路路口發生離譜暴衝事故，1輛白色BMW在停等紅燈時，突然猛然起步，連環撞上前方4輛機車，造成5人受傷；其中1名女乘客連人帶車被壓在底下，所幸路過民眾見狀立即衝上前，10多人合力抬起車輛搶救，成功將她救出，幸好無生命危險，目前警方正調查事故原因。

新竹市東區今晚7點多上演驚險一幕。目擊者指出，肇事白色BMW轎車行經食品路、西大路交叉口時，疑似在等紅燈時，突然暴衝，直接衝撞前方正在排隊的4輛機車，強大衝擊力道讓騎士與機車四散倒地，共造成5人受傷。

受衝撞最嚴重的女性乘客（28歲）連人帶車被輾壓在BMW底下，動彈不得。周遭民眾看見她受困，不斷呻吟、喊痛！毫不猶豫衝上前救援，現場超過10人徒手合力把車抬起，成功讓受困女子脫困，畫面也在社群平台瘋傳，不少網友直呼「這才是真正的溫暖」。

消防局表示，事故於7時26分通報，救護人員在7時51分抵達，立即分組處理多名傷患，共出動4車、10名救護人員。5名傷者中有2人僅擦傷並拒絕送醫，另3人分別為壓在車底的28歲乘客、37歲女性騎士與49歲男性騎士，三人均為輕傷、意識清楚。

市議員黃文政也在臉書曝光民眾抬車的照片，提醒民眾避開現場。至於BMW為何突然暴衝，警方仍在調查肇事原因。



