白菜葉片長黑點能吃？網紅菜販授「4招」挑出新鮮貨

生活中心／林依蓉報導

隨著氣溫驟降，熱騰騰的火鍋是許多人禦寒的選擇，而白菜是經典配菜之一。然而，許多民眾在採買或清洗大白菜時，常會發現葉片上出現細小的黑色斑點，擔憂是否已發霉變質，影響食用安全。針對大白菜葉片出現黑點的現象，知名網紅菜販廖炯程近日在臉書發文，整理關於「黑點」的兩派說法，並分享他在市場觀察到的「4個白菜挑選原則」，讓消費者能買得安心。









火鍋必備大白菜「長黑點」能吃？網紅菜販揭真相教戰「4挑選原則」

大白菜出現小黑點並非代表大白菜已經腐敗或變質，不影響食用安全。（圖／翻攝自臉書「鮮享農YA - 農糧署」）

天氣轉涼，許多民眾喜歡吃熱騰騰的火鍋，不少人喜歡選用大白菜作為食材，但許多民眾在採買或清洗大白菜時，常會發現葉片上出現細小的黑色斑點，擔憂是否買到腐壞的蔬菜。關於大白菜葉面黑點的成因，知名網紅菜販廖炯程近日在臉書發文，表示網路上主要流傳著兩派說法，然而以他在市場6年來的經驗，較傾向支持農委會的說法。他觀察到，大白菜如果帶有黑點，通常是「一來就有」，並不會在市場放置2天後才突然大量增加。此外，廖炯程強調「不管是哪一派，這黑點可以吃，放心吃，大膽吃」，這些小黑點並非代表大白菜已經腐敗或變質，不影響食用安全。

1.日媒、港媒說法：多酚氧化說

此派認為大白菜如果長得太過肥美，細胞壁可能會撐破，導致內含的多酚類物質接觸到空氣而氧化，進而形成黑色斑點，且黑點會隨著時間慢慢變多、變深。

2.台派農委會說法：黑點病或芝麻病

此派將黑點歸因於黑點病或芝麻病，認為這是十字花科蔬菜的常見疾病，其發生與施肥、土壤、品種及儲存條件等因素有關，黑點在白菜長出來時就已經存在，不會因為多冰2天就突然變更多。

火鍋必備大白菜「長黑點」能吃？網紅菜販揭真相教戰「4挑選原則」

廖炯程真正該擔心的不是黑點，而是大白菜有時候會「包藏禍心」。（圖／翻攝自臉書「廖炯程 」）

廖炯程提醒消費者，相較於無害的葉面小黑點，真正該擔心的是大白菜有時候會「包藏禍心」。在菜市場中，這種雨季造成內部水傷被俗稱為「黑心」，即使是擁有40年經驗的老菜販，也常常難以從外觀察覺。因此，每逢雨季過後，消費者會發現攤位上有些大白菜是直接被「對切」展示，或是在底部被補上一刀。這並非代表白菜是瑕疵品或賣剩的，而是老闆們在幫消費者「驗明正身」，確認白菜內部沒有出現黑心或水傷。為了確保民眾能買到品質優良的大白菜，廖炯程也大方分享「4個白菜挑選原則」。

1.整體緊密不鬆散

2.切口看新鮮度

3.拿起來厚重，表示內心紮實飽滿

4.葉面不要有水傷、靠傷、腐爛





