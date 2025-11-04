白蓮霧創新價值 新市覓地種植

新市區寸土寸金，社區不惜覓地種下白蓮霧小苗木。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕新市報導

新市是白蓮霧的故鄉，今年也以復育白蓮霧和文創白蓮霧產品為農村再生和地方創生的主角，為了摘取白蓮霧葉做為文創商品的素材，新市社內又覓地種下白蓮霧，期望數年後即可派上用場。新市區長張榮哲表示，白蓮霧的特有香氣也呈現在葉子上，因此葉子可說是化腐朽為神奇。

新市區公所推動白蓮霧產業文化節十多年了，白蓮霧種植面積並未增加，主要是缺工問題，再則是白蓮霧採收季易遇上風雨，總是面臨心血付諸流水，使得農民種植意願低落，相要採收白蓮霧果實真的是看天吃飯，所以種植面積並未增加反倒減少，為此，區公所則著力於用公園來復育白蓮霧，希望將此深具地方文化的作物可以留存頭來。

今年在社內社區與中信科技大學老師的合作下，居民採摘許多白蓮霧葉提供低溫萃取純露，並手作手工皂，同時也與艾草一起研發出蓮艾皂、清淨皂等，其中噴霧可淨化空氣，又帶來清香相當受歡迎，因此成功的將白蓮霧葉再利用成深受青睞的文創商品，目前已有不少訂單，讓白蓮霧葉有了大作用。

由於白蓮霧葉不只可用來泡茶喝，如今還可用來創造沐浴清潔用品，空氣清淨品等，引起社區居民對種植白蓮霧的向心力，社區已覓得土地開始種植白蓮霧，期望著來年採摘葉子，創造社區的新產業經濟。