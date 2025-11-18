白藍再推財劃法 卓榮泰：超出債限無法編列

行政院長卓榮泰。(行政院)

立法院藍白陣營二度強行推動《財政收支劃分法》修法，引爆新一波中央與立院對立。



行政院長卓榮泰昨17日強調行政院將「全面迎戰」，據悉卓榮泰今(18)日進入立院備詢時，將對修法再發表更強硬談話，並重申行政院不會接受藍白要求的「總預算配合重編」。至於是否可能採取「不副署」等憲政手段，政院人士表示「所有可能性都在討論」。





行政院批評，藍白此次修法程序粗暴，從委員會直接逕付二讀、表決，未經任何討論，「去年修法至少演三分鐘，今年是零分鐘」。政院也示警，在野黨下一步恐鎖定年改、勞保條例等關鍵法案，行政院將全面因應。

卓榮泰今日答詢時指出，若依照上週立法院通過的國民黨版財劃法，明年度中央政府總預算將被迫舉債 5600 億元，不但超出《公債法》第五條上限，更根本無法編列。他說，目前中央總預算規模為 3 兆 350 億元，已需舉債近 3000 億元，若再加上修法要求增加的計畫型補助，將再增加 2600 億元舉債，「行政院編不出這樣的預算」。





民進黨立委陳培瑜質疑，藍白不斷要求中央「掏錢給地方」，恐形成惡性加碼、掏空財政。卓榮泰回應，本週行政院會將通過院版財劃法，包含五大方向：讓生活品質更均衡、垂直劃分更合理、水平分配更公平、強化地方自主、提升中央地方夥伴關係。他強調，院版內容經地方討論，未來補助將更均衡，才是長治久安之道。





卓榮泰也重申，他原本欲在總質詢後拜會立法院長韓國瑜，但法案卻被在野黨於上週五火速通過，「連談的機會都沒有，是天大遺憾」。他呼籲立院以行政院版為基礎，重新討論，找出中央與地方雙贏方案。