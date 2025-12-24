白藍再擋國防預算 賴清德示警中國威脅升高

總統賴清德視察海軍軍艦。(總統府)

立法院程序委員會23日再度上演朝野攻防，國民黨與民眾黨黨團聯手，第四度阻擋為期8年、總額1.25兆元的國防特別預算條例送交委員會審查。





對此，總統賴清德在全社會防衛韌性委員會議中嚴正指出，中國對台灣及印太區域的軍事與政治威脅持續升高，不僅意圖將「民主台灣」矮化為「中國台灣」，更已構成對國家主權、安全的重大威脅，也是對全球民主自由陣營的公然挑釁。





賴清德表示，面對快速變化的區域情勢，政府上月已提出兩大守護民主台灣、確保國家安全的行動方案，並規劃提出8年期、總經費1.25兆元的國防特別預算，目標在於系統性強化國防戰力、加速國防產業發展，向國際社會清楚展現台灣自我防衛、維持台海現狀的堅定決心。

他強調，防衛韌性不僅是軍事準備，更涵蓋社會制度、關鍵基礎建設及全民心理素質的全面強化。賴清德指出，「有準備，才會更安全」，政府今年特別編製並發行《台灣全民安全指引》，希望透過具體行動準則，協助民眾在各類突發狀況下提升應變能力，並鼓勵全民參與民防工作。





賴清德最後呼籲，國家安全不分黨派，唯有凝聚社會共識、強化整體防衛韌性，台灣才能在威權擴張的挑戰下，持續站穩民主防線。