白藍卡總預算 TPASS斷炊 北部影響大

台北捷運忠孝新生站。(Canva)

立法院藍白陣營拒審今年度中央總預算，導致行政院通勤月票 TPASS 經費無法撥付，恐影響全台通勤族權益。交通部公路局長林福山今(6)日表示，目前 TPASS 經費餘額預估將於本月底前用罄，若總預算遲未通過，後續是否續辦，將視各縣市政府及交通業者是否願意自行墊付而定，其中北北基桃生活圈將成為最大重災區。





林福山指出，TPASS 自 2023 年 7 月上路，原由疫後特別條例支應，去年底已屆期，今年起回歸常態公務預算，屬全新預算案，無法沿用去年度經費，必須經立法院審議通過後才能動支。若總預算持續卡關，中央將無法再撥付相關補助。

目前 TPASS 每月約有 100 萬人次購買，涵蓋基北北桃、桃竹竹苗、中彰投苗、南高屏、北宜、大嘉義等生活圈，以及花蓮、台東、雲林與澎湖等地區。其中使用量最高的為基北北桃生活圈，月票價格 1200 元，每月使用量占全國總量逾半，衝擊程度最為顯著。





林福山表示，若各縣市希望在總預算尚未通過前持續提供 TPASS 服務，須由地方政府自行編列預算或與交通業者協調墊付。他也呼籲立法院儘速完成總預算審查，避免通勤月票政策中斷，影響民眾日常通勤與大眾運輸使用。