白藍提彈劾總統 學者批：在野獨裁癱瘓憲政

國民黨與民眾黨立法院黨團召開聯合記者會，要對賴清德總統提出彈劾案。(劉祐龍攝影)

行政院長卓榮泰對立法院三讀通過、覆議失敗的《財政收支劃分法》修正案採取不副署作法，引發朝野激烈衝突。國民黨與民眾黨立法院黨團今(19)日召開記者會，宣布將依憲法增修條文對總統賴清德提出彈劾案，指控其未依憲法第72條於期限內公布法律，構成違憲失職。





不過，相關作為引來學界強烈反彈。美國聖湯瑪斯大學教授葉耀元直言，藍白日前在立法院以多數通過臨時提案，將行政院長卓榮泰移送監察院，才是「在野獨裁」的最佳示範。他指出，在野黨不尊重我國權力分立架構，試圖以立法權越權介入行政與監察權，已嚴重破壞憲政秩序。

廣告 廣告





葉耀元列舉五點批評，強調立法院並非用來要求行政院在預算編列上圖利特定縣市，也不應削弱台灣國防與整體韌性；更不具備彈劾行政院長的權力，該權責屬於監察院。他也指出，立法院雖可提出總統彈劾，但最終審理須交由憲法法庭，然而藍白卻拒絕同意大法官人事，形同先癱瘓審查機制，再高喊違憲，前後矛盾。





葉耀元強調，若不滿行政院不副署，憲法早已給出解方，就是發動倒閣、重新改選，交由民意裁決，這才是民主制度下正當且合法的途徑。他痛批，在野黨一面高喊捍衛憲法，一面卻以違憲手段擴權，才是真正危害民主憲政的行為。



彈劾總統的門檻



彈劾在台灣現行憲政體制中屬於高度嚴格的非常手段。依《憲法》增修條文規定，立法院若要對總統或副總統提出彈劾，須先經全體立法委員二分之一以上提議，並再經三分之二以上決議，才能聲請司法院大法官審理。以現行113席立委計算，至少須取得76席同意，彈劾案才可能成案。《立法院職權行使法》亦明定，彈劾案須以書面詳列事由，經程序審查後交付全院委員會，並得邀請被彈劾人列席說明。





即便立法院跨過門檻，案件仍須送交司法院大法官組成的憲法法庭。依《憲法訴訟法》，彈劾總統須有至少三分之二大法官參與評議，且經參與者三分之二以上同意，始得成立，制度設計本意是作為憲政「最後防線」，而非日常政治攻防工具。