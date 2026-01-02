國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）。（圖：劉祐龍攝影）

新年本該有新氣象，但這個期盼顯然會落空。藍白在新的一年會繼續亂，而且不止擾亂民進黨政府，連牽涉多數國人福祉以及國家安全的法案、預算，都杯葛不審。甚至，連中共的軍演都兵臨城下了，藍白仍然在譴責賴清德，並且繼續擋國防特別預算。





這樣的藍白似乎被狂犬病毒感染，陷入瘋狂狀態，尤其藍白的領導人都是背骨仔出身，在民主政治的選舉上並沒有重大成就，但在反咬舊主人時特別凶狠，像是彼此擁有不共戴天的仇恨。在藍白狂犬病尚未被治癒前，要期待他們能夠幡然悔悟，根本就是一種不切實際的妄想。

藍白會墮落到如此荒唐的境地，公然迎合習近平的意旨，除了隱性的恐共情結變成顯性化，更重要的是國民黨領導人、立委素質奇差無比，不但沒有民主素養，而且蠻橫粗暴，明明是在野黨卻自以為是執政黨，明明只握有立法院多數，卻自認是其他憲政機關的太上皇，總統也是其監督制衡的對象，動輒威脅彈劾、罷免。但觀察其實際作為，本質上就是中共豢養的鷹犬無誤。





台灣今年內憂外患必然加劇。在中共圍島軍演後，美、日、德、法等民主陣營立刻予以譴責，顯示文明世界都站在台灣這一邊，而美國更立即增加對台軍售，以實際行動力挺台灣，因此外患不足為慮；但藍白繼續毀憲亂政，並杯葛國防預算，卻是台灣安全最重大的危機，更令人憂心的是，以往還有頭腦清楚的淺藍做藍白的煞車，如今卻也跟著一頭熱，看來藍白已病入膏肓，沒藥可醫了。



