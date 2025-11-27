白藍財劃法年挖1.4兆 行政院將提覆議

行政院長卓榮泰。(行政院臉書)

賴清德總統近日投書《華盛頓郵報》，強調台灣提高國防支出、強化自我防衛的決心。行政院今（27）日將通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，規劃 2026 至 2033 年共投入 1.25 兆元。





國防預算特別條例 8 年編列 1.25 兆元，平均一年 1560 億元；相較之下，藍白強行修法的財劃法卻使中央一年被迫增加 1.4 兆元補助地方，恐成財政排擠的元兇。





賴總統在府院黨會議要求行政團隊清楚向社會說明，並爭取國會支持。他強調，提出國防特別預算是總統維護國安的憲政責任。AIT 處長谷立言也提到，美國國會跨黨派支持台灣強化國防，因此台灣國會更應展現一致立場。

廣告 廣告





針對國民黨主席鄭麗文批評國防舉債規模過大、將使台灣變成「兵工廠」，民進黨立委吳思瑤反擊，指出鄭麗文一向反對增加國防預算，「是不是因為中國反對，她也反對？」她認為，藍白惡修財劃法造成巨額排擠，卻反過來指控政府舉債，是本末倒置。





另一方面，行政院今日也通過財劃法覆議案，認為立法院 14 日通過的修法將使中央補助款被鎖死，導致民國 115 年預算舉債增加 2646 億元，超過年度上限，形同「財政土石流」。行政院將送請總統核可覆議，盼立法院重新審視法案內容，以避免削弱中央財政彈性、損及全民福祉。