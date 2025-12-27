白蘭雪蓋汀喜劇女王變身冒險家

浪漫冒險電影《格陵蘭雪女》揉合劇情片及喜劇元素，描述北極探險家「柯琳莫赫」改變人生的一趟極地旅行。片中人物「柯琳」，原型取自美國拓荒者「災星珍」及法國探險家「亞歷珊卓大衛尼爾」的綜合，並交由喜劇女王白蘭雪蓋汀詮釋。

法國喜劇女王白蘭雪蓋汀自2006年出道，擁有社會學碩士學位的她，以實境節目《賈梅喜劇俱樂部》嶄露頭角並逐漸累積知名度，同時參與戲劇的演出，並於2018、2019連續兩年榮獲莫里哀戲劇獎最佳幽默獎，不僅是法國戲劇界第一人，更奠定她喜劇女王地位。

白蘭雪蓋汀精準詮釋冒險家「柯琳」，將她憤世嫉俗與脆弱無助的個性，演繹得淋漓盡致，有趣的是，片中她和格陵蘭當地的獵熊素人演員們有著不少趣味的對手戲，並將當地粗獷與嚴寒的氛圍、居民的幽默與善良緊緊凝聚，賦予電影最完美感人的一環，使電影成為她的最新代表作，入圍柏林影展「電影大觀」觀眾票選獎。

電影導演賽巴斯汀貝特貝德也盛讚：「為一位女性主角創造出打破所有刻板印象的形象，是我身為導演的一份責任。為此，我第一個女主角人選就想到白蘭雪蓋汀。電影完成後回頭看，我才真正明白自己有多幸運，她願意加入、全身心投入，並在柯琳一角中傾注了我所期待的幽默、情感張力與複雜層次。」《格陵蘭雪女》31日在台上映，此前電影已在法國上映，首日即吸引上萬觀眾欣賞，收穫好評無數，口碑票房兼具。