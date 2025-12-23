白蘿蔔國產、進口怎麼分？1圖秒懂 記住這口訣挑對才甜

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

走跳菜市場，一年四季總能看見白蘿蔔那白胖的熟悉身影。每年11月至隔年3月，是本土白蘿蔔的主要產季，由於冬季盛產的蘿蔔無法供應全年需求，所以會透過進口方式補足。

國產、進口白蘿蔔差在哪？ 外型與口感一次看懂

鮮享農YA - 農糧署指出，兩者的口感風味也大不相同：

．國產白蘿蔔

外觀較偏矮胖粗壯。口感甘甜多汁、質地細緻，烹煮時較易煮透，適合各式蘿蔔料理。以冬、春兩季為主要供應期。

．進口白蘿蔔

外觀一般偏瘦長且規格一致。烹煮時風味較清淡、纖維較粗，且不易煮透。以夏季為主要供應期。

廣告 廣告

從頭到尾都能吃 一根蘿蔔的「百變」風味

蘿蔔具高營養、熱量低等特色，且從頭到尾都能吃。鮮享農YA - 農糧署指出，蘿蔔從頭到尾大致可分成：葉子、上部、中部、下部及皮五個部位。每個部位的口感、風味，以及適合做成的料理都不同。

．「上部」：甜度較高、辣度較低，適合涼拌或生食

．「中部」：甜度及辣度適中，適合煮湯、炒食

．「下部」：辣度較高、甜度較低，是醃漬或燉滷的好選擇

．「蘿蔔葉」：辣度高、纖維較粗，一般會選用葉用品種做涼拌或雪裡紅

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·白蘿蔔有小裂縫還能吃嗎？專家教「3大挑選原則」新鮮又飽水 這樣保存才正確

·蘿蔔別再切掉「這一段」！專家曝：真正營養都在這裡 多數人完全不知道