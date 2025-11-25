白蘿蔔是平價人蔘！菜販揭「5挑選原則」：多汁又好吃

資深菜販廖炯程指出，白蘿蔔越大顆會越好吃。示意圖／翻攝自Pixabay

白蘿蔔旺季即將來！資深菜販廖炯程表示，白蘿蔔被譽為是台灣人的評價人蔘，而且最近的品質漂亮又甜，1斤只要22元CP值很高，但是白蘿蔔該怎麼挑呢？廖炯程表示，越大顆會越好吃，建議有明顯坑洞的白蘿蔔不要選。

資深菜販廖炯程在臉書發布貼文，指出天氣一冷就是白蘿蔔的旺季，這幾天台灣白蘿蔔開始大出，品質漂亮又甜，「價格還都不貴22/斤，根本是高CP值的代表」。廖炯程表示，常被問到為何白蘿蔔會有筋、白蘿蔔到底怎麼挑呢？他也在貼文中解答。

蘿蔔怎麼挑？掌握5原則

廖炯程指出挑選白蘿蔔有以下5項原則，「用力彈，如果彈到手指痛代表紮實好吃」、「越大顆越好吃，大到自然裂開更棒」、「拿起來要比視覺更重，代表更保水」、「明顯坑洞不要選」、「帶土的話就是台灣本地蘿蔔」。

至於白蘿蔔為什麼會有筋？廖炯程解釋，在蘿蔔成熟後會開始回吃根部養分，「中心會慢慢纖維化形成中空、木質化，判斷方式只有一個字『彈』」。廖炯程指出，就像彈耳垂一樣，用蓮花指輕彈蘿蔔，如果出現像打鼓一樣清脆的回聲代表已經中空、纖維化；若像實心木板一樣沉悶代表實心好吃。廖炯程接著說，「我們攤商則是使用看起來更酷的技巧『掂』，拿起來比看起來重，就代表多汁、密度高」。

白蘿蔔通常是「外觀」可以看出好不好吃，廖炯程說，「越胖越好吃、越大越甜，大到自然裂開更是極品」。但很多少婦都挑最小的，怕一餐煮不完，放到下一餐要煮時就會壞掉。但廖炯程建議，如果要挑小顆，有專門為小家庭重的品種，「白玉蘿蔔就是小顆但超嫩、超甜，煮湯很完美」。

為何蘿蔔會苦辣？專家解答了

至於為何有些蘿蔔會苦、會辣？廖炯程表示，這跟烹飪技巧無關，純粹是天氣問題，只要天冷蘿蔔就會「囤糖」，口味會變甜；天熱的話蘿蔔外皮增厚，「硫素」增加，會導致苦辣味到提升。若蘿蔔有苦辣味，有人建議要削兩層皮，廖炯程指出，「這個說法對也不對，其實是看切面皮厚就多削一點，不要心疼那一層皮，煮完沒人吃才是真的浪費」。

蘿蔔梗別丟！可做美味開胃菜

此外，大多數人在料理蘿蔔時，都會丟棄蘿蔔梗，廖炯程表示，「很多人買蘿蔔會叫我砍頭，因為葉子難處理、會變生廚餘。但內行人是會叫我刀下留頭，因為蘿蔔葉可以做雪裡紅」。作法相當簡單，只要把蘿蔔葉洗淨、晾乾、切斷，接著撒鹽抓一抓，等30分鐘後擠乾裝進玻璃罐，再密封2、3天，就可完成一道傳統台式開胃菜。



