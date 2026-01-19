白蘿蔔燉湯太浪費！營養師揭「關鍵3吃法」啟動防癌功效

營養師提醒，想攝取白蘿蔔的營養價值，必須生吃才行。（示意圖／Pexels）

冬季是食用白蘿蔔的好時節，熱呼呼的燉蘿蔔湯深受民眾喜愛。然而，功能醫學營養師呂美寶提醒，若長期僅以燉煮方式食用，白蘿蔔中的關鍵營養恐怕無法充分發揮防護作用。她指出，要有效啟動蘿蔔的「防癌開關」，需掌握「生、酸、嚼」三大要素。

呂美寶於臉書粉專指出，白蘿蔔中最具防護效益的成分為「異硫氰酸鹽」（ITC），其中包含知名的「蘿蔔硫素（Sulforaphane）」。然而，這些成分並非原本就存在，而是來自前驅物「硫代葡萄糖苷」與「芥子酶」的反應產物。兩者需經物理性破壞與適當條件下才能轉化為具生物活性的ITC。

首先，避免高溫加熱是關鍵。芥子酶對熱極為敏感，當加熱超過攝氏70至80度時，酵素即會失活，導致前驅物無法轉化。因此，建議民眾以生食方式攝取白蘿蔔，例如刨絲、切碎，甚至是磨成泥生吃效果最佳。

其次，充分咀嚼不可少。由於前驅物與酵素平時分布於細胞的不同部位，僅有透過「物理性破壞」才能讓兩者接觸並發生反應。呂美寶建議，每口蘿蔔應細嚼30秒以上，不僅增加飽足感，也能在口腔內形成「微型生化反應器」，提高營養轉化效率。

第三，加入酸性成分與油脂可穩定有效成分。她指出，蘿蔔與酸性調味（如醋或檸檬汁）搭配，有助維持反應環境的pH值，有效防止營養流失為無效的硝腈類。另因ITC屬於脂溶性，若能加入橄欖油等優質脂肪，可提升吸收效率與穩定性。

此外，針對已加熱破壞芥子酶的熟食（如青花菜），呂美寶建議可搭配少量「生白蘿蔔泥」食用，藉由其仍具活性的酵素啟動熟食中殘留的營養前體，達成酶的協同反應，進一步提高蘿蔔硫素的生成量。

總結來說，想有效攝取白蘿蔔的防癌保護力，營養師強調「生、酸、嚼」三大原則，透過正確的處理與搭配方式，不僅能保留更多植化素，也更有助於維護身體健康。

