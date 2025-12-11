白蘿蔔營養超強！營養師揭「7大功效」：防便祕、降血壓還穩血糖 但2種人少吃為妙
白蘿蔔有「平民人參」的美譽，而且營養高熱量低，適量吃也不怕囤積多餘的熱量，很適合連續假期聚餐吃多了，煮些白蘿蔔雞湯來喝。現在雖然一年四季都可以吃到白蘿蔔，但其盛產期在11月至隔年3月。
白蘿蔔熱量低、營養密度高 多重效益一次看
營養師林俐岑指出，白蘿蔔的主要成分是水分，約佔90%以上，因此熱量極低（每100克僅約18大卡），是減重飲食的好選擇。其餘營養素包括：
1、膳食纖維：每100克約含1.5-2克，有助促進腸胃蠕動、改善便秘、維持血糖穩定。
2、維生素C：白蘿蔔中維生素C含量相當高，可達每100克約20毫克，具抗氧化作用，幫助膠原蛋白合成、提升免疫力。
3、鉀：鉀離子有助於維持血壓平衡，幫助排出體內多餘鈉離子，幫助排水及預防高血壓。
4、「硫代葡萄糖苷」與「異硫氰酸酯」：白蘿蔔是十字花科蔬菜，這類的含硫化合物可幫助肝臟解毒、抑制腫瘤生長、具抗菌抗發炎作用。
5、酵素類（如澱粉酶、脂肪酶等）：能幫助分解食物、促進消化吸收。
白蘿蔔對於健康有哪些功效？
1、幫助消化、預防脹氣
白蘿蔔中含有多種酵素（尤其是澱粉酶與脂肪酶），能促進澱粉與脂肪的分解，協助腸胃消化。尤其是與肉類、油膩食物搭配食用時，可減少脹氣與飽脹感，所以日本料理中常見「蘿蔔泥佐炸物」的搭配，就是利用其幫助消化、解膩的特性。
2、幫助排痰與舒緩咳嗽
中醫觀點認為白蘿蔔性涼、味辛甘，入肺、胃經，有「清熱化痰、下氣寬中」的功效。若因燥熱或飲食油膩引起咳嗽、痰多，飲用白蘿蔔汁或煮湯可協助緩解。蘿蔔所含的芥子油成分能刺激呼吸道黏膜，促進痰液排出，對輕微感冒初期的喉嚨不適也有幫助。感冒不適的時候，煮些洋蔥白蘿蔔排骨湯，可以緩解感冒初期不舒服。
3、幫助肝臟解毒
白蘿蔔含有硫代葡萄糖苷及其分解產物異硫氰酸酯，這些植化素能啟動身體的解毒酵素，幫助肝臟排出代謝廢物與毒素，對於長期外食、常吃加工製品、壓力大或喝酒者特別有幫助。
4、降低血脂與血糖
蘿蔔中的纖維與植化素能延緩血糖上升、增加飽足感，對血糖控制有助益。研究顯示，白蘿蔔裡面所富含的植化素及異硫氰酸酯可減少脂肪堆積、改善脂質代謝，對於代謝症候群與脂肪肝預防具有潛在作用。
5、幫助利尿與排毒
白蘿蔔含鉀高且低鈉，能促進體內多餘水分代謝、減少水腫。其所含芥子油揮發物也有輕微利尿作用，能協助代謝體內廢物、促進血液循環。
6、提升抗氧化能力
富含維生素C是白蘿蔔的重要亮點，它不僅能提升白血球功能、增強抵抗力，還可中和自由基、延緩細胞老化。若經常感冒、免疫力偏弱，適量攝取白蘿蔔可作為天然的營養輔助。
7、預防癌症
蘿蔔的硫代葡萄糖苷分解後可形成「異硫氰酸酯」（如sulforaphane），具有抑制癌細胞增殖的潛力。研究指出，這類化合物能促進癌細胞凋亡、減少DNA損傷、阻止致癌物活化，因此白蘿蔔與其他十字花科蔬菜（如花椰菜、芥菜、白菜）一樣，被視為防癌蔬菜之一。
建議食用白蘿蔔的方式？
1、生食：切片或刨絲拌沙拉，保留最多維生素C與酵素，可以做成涼拌醋醃蘿蔔，適合搭配油膩菜餚
2、煮湯或燉煮：能釋放甜味，加入於排骨湯、雞湯、味噌湯中烹煮，可暖胃解膩。
3、蘿蔔泥：與烤魚或炸物搭配，能助解膩及助消化。
4、蘿蔔乾：經日曬脫水後，纖維更豐富，有助腸胃蠕動。
5、榨汁：白蘿蔔汁搭配蜂蜜、梨等，有助潤喉止咳。
食用白蘿蔔的注意事項？
白蘿蔔雖好，但林俐岑表示，對於脾胃虛弱的人需要特別留意，可以加些薑片、薑泥一起煮中和寒性，避免大量生食白蘿蔔，適量食用的話，可以減少腹瀉問題！此外，也勿與人參同食，中醫認為白蘿蔔有「下氣」之性，可能降低人參補氣的效果。
特別要注意的是甲狀腺功能異常者，因十字花科蔬菜含致甲狀腺腫物質（goitrogens），雖需大量攝取才會影響碘吸收，但建議烹煮後、且勿大量食用以降低風險。
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·白蘿蔔有小裂縫還能吃嗎？專家教「3大挑選原則」新鮮又飽水 這樣保存才正確
·胡蘿蔔生味太重不敢吃？專家授「3動作」去味 這樣保存法最長可放4個月
其他人也在看
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 15
咖啡可降17%死亡率！「每天黃金杯數」曝：超過就減少好處
現代人常喝咖啡提神，但咖啡還能守護健康。醫師江守山表示，民眾應喝不加糖的黑咖啡，因為新研究發現，相較於不喝咖啡的人，常喝黑咖啡的人死於慢性疾病的風險最多可降低17%，最佳的杯數為每天2~3杯。當喝到第4杯，咖啡對心血管的益處就開始下降。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
他沒碰甜食竟糖尿病！醫揪「1食物」是禍首：還致癌、害心梗、腎衰竭
正確飲食攸關健康。一名血糖控制良好的患者，近來回診時，糖化血色素突然從6.2%飆到7.2%，已達糖尿病程度，但患者未碰零食、含糖飲料等，細問後得知，患者近來吃了很多滷牛肉。醫師林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖等，致滷製品含有較多糖分，常吃會致胰島素阻抗惡化。此外，滷製過程也會產生不健康的化合物，引發三高且傷害腎、心血管。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 10
57歲徐曉晰逆齡瘦身大公開！9種吃不胖食物，不節食也能輕鬆瘦、皮膚亮到發光
57歲的徐曉晰，曾是MTV音樂頻道知名VJ，即使淡出演藝圈多年，身材依舊纖細緊實、肌膚光澤感滿分。她大方公開9種「吃不胖食物」，不靠節食也能維持好身形，現在就跟著她學聰明吃法！ 徐曉晰親授吃對食物也女人我最大 ・ 2 天前 ・ 2
找到長壽密碼！「1類食物」護心、防糖尿病 巧克力也上榜
多吃富含類黃酮的食物，有助於長壽健康。腎臟科醫師江守山表示，研究發現，每天攝取約500毫克的類黃酮，相當於2杯茶的量，可降低約16%的死亡風險，並降低9%至13%的心血管疾病、2型糖尿病和呼吸系統疾病風險，而富含類黃酮食物包括洋蔥、莓果、黑巧克力等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
甲狀腺癌初期不痛、不癢！醫師提醒：脖子出現這些變化別輕忽
藝人立威廉近日公開罹患甲狀腺癌的消息，引發不少民眾關注。醫師指出，甲狀腺癌最常被忽略的原因，就在於早期幾乎不會疼痛，也不一定影響生活，許多人因此延誤檢查。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
醫師點名「5大ＮＧ隔夜食物」 銀耳湯最雷！一不小心恐致命
秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維提醒民眾，部分食物即使放進冰箱保存，隔夜食用仍可能危害健康。他特別點名銀耳湯隔夜後不僅營養大幅流失，更可能產生「米酵菌酸」這種致命毒素，提醒民眾務必注意食品安全，避免因省錢而讓健康付出代價。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
不是蔬果汁！研究：每天3至5杯「這飲品」 特定族群減緩5年老化速度
國際健康媒體《Medical News Today》報導，一項刊登於《BMJ Mental Health》的新研究指出，每天飲用3到5杯咖啡，可能有助於精神疾病患者延緩常見的過早老化現象。研究發現，攝取此量的咖啡與較長的端粒（telomeres）相關，而端粒被視為細胞老化的指標三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2
沒吃甜食卻罹糖尿病！醫揪元兇竟是「隱形高糖食物」 還與三大疾病相關
健康飲食需注意「隱形糖」，不只甜味食物會影響血糖。圖來源／早安健康商傳媒｜記者謝芮涵／台北報導一名患者因體檢血糖異常就醫，他向醫師表示幾乎不吃蛋糕、甜點、含糖飲料，自認飲食「非常乾淨」。然而進一步檢查後，仍被診斷為第二型糖尿病。醫師深入詢問其飲食習慣後發現，真正的問題並非甜點，而是他長期攝取的「隱形高糖食物」──含大量精製澱粉的主食與零食。醫師指出，許多人誤以為「不吃甜」就能遠離糖尿病，但米飯、白麵包、麵食、餅乾、洋芋片等精製澱粉進入體內後會快速分解成葡萄糖，升糖速度甚至遠高於部分甜食。若每天大量攝取，長期仍會造成血糖波動、胰島素阻抗，最終導致糖尿病。以該名患者為例，他三餐以白飯、麵條、吐司為主，且喜歡以餅乾、蘇打餅、麵包當作點心，這些食物雖不甜，卻屬於高 GI（升糖指數）食品，對血糖影響極大。醫師強調，精製澱粉在現代飲食中普遍存在，是許多民眾疏忽的糖尿病風險來源。醫師提醒：糖尿病風險與整體飲食結構密切相關。圖／AI示意圖除了血糖外，醫界也提醒，過量精製澱粉與代謝問題密切相關。有研究指出，高 GI 飲食可能增加心肌梗塞機率，也可能與部分癌症（如大腸癌）的風險上升有關。此外，血糖長期波動商傳媒 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
常腹瀉是壞菌多？醫曝3大原因 糞便「這顏色型態」恐腸癌
許多人腸胃不好、經常腹瀉或便秘，會懷疑是否腸道壞菌過多。醫師指出，腹瀉也未必是腸道菌所引發，更重要是觀察糞便顏色、粗細和型態，若為深黑、暗紅或帶血絲，就要就醫。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
抓到滿身傷還治不好？醫揭「異位性皮膚炎關鍵解方」重拾生活品質
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】65 歲林先生多年飽受異位性皮膚炎折磨，全身丘疹、結節性癢疹反覆發作，皮膚乾裂潰爛、癢到無法入眠，長期抓到遍體傷痕。輾轉多間醫療院所仍無法穩定控制，最終至台北慈濟醫院就診。經皮膚科廖澤源醫師評估傳統治療已難以改善，林先生亦符合健保給付標靶藥物資格，提出申請並獲批准。治療後搔癢與病灶出現改善，目前僅需定期回診維持療效。 過敏體質常合併 延誤治療恐影響生活 異位性皮膚炎屬過敏性濕疹，四分之一患者成年後才發病。台灣盛行率約1.28%，近三成屬中重度，成人患者常在頭頸處反覆出現皮疹與強烈搔癢。廖澤源醫師指出，疾病與免疫失衡有關，患者常合併過敏性鼻炎、氣喘、過敏性結膜炎等問題。長期發炎與搔抓不只影響外觀、睡眠、人際與工作，還可能造成感染，甚至引發憂鬱，因此不可輕忽。 輕重度治療有別 標靶藥針對關鍵發炎通路 輕度患者多可用保濕、外用類固醇或免疫調節劑搭配生活調整來控制症狀。中重度病人若病灶範圍大或反覆惡化，醫師常會合併口服藥物或照光治療。若已連續接受至少兩種傳統免疫抑制劑與照光仍效果不佳，且嚴重影響日常生活，即可在專業評估下採用標靶藥物。此類藥物能阻斷異位性皮膚炎的重健康醫療網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
曾被當餵豬菜？專家解析其「7項營養價值」 平價食材成亮點
（記者張芸瑄／綜合報導）過去常被視為「餵豬用」而不受青睞的地瓜葉，如今已成為市場上常見的平價蔬菜。營養師薛曉晶 […]引新聞 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
它從「餵豬菜」翻身！營養師驚呼：30元補滿鉀鐵纖維 7大高CP值功效一次看
被低估的超級葉菜！曾被認為是低廉「餵豬菜」的地瓜葉，近年卻悄悄登上營養學界「超級食物」行列。營養師薛曉晶分享，地瓜葉的營養密度高到超乎日常青菜想像，不僅富含鉀、鐵與膳食纖維，更擁有強大的多酚與花青素含量，是兼具抗氧化、護血管與提升免疫反應的平價好蔬菜。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 發起對話
有感冒症狀提早吃藥更快好？醫給答案了 真相讓一票人傻眼
小時候，電視裡常播一個洗腦廣告：感冒用XX～用XX～咳嗽用XX～用XX～痠痛疲勞用～XX～有感冒前兆，提早用XX，以免二次感冒……相信大家都很熟悉！ 醫學無二次感冒用詞 無適當處置導致症狀加劇 傑足先登 傑登醫師說，一直想不透——「二次感冒」到底是什麼？印象中後來有改版，把二次感冒拿掉了。其實，這是廣告的行銷話術，醫學上並沒有「二次感冒」這個名詞。感冒是病毒感染，通常會自然痊癒；如果沒好好休息、睡眠不足、營養不均衡，症狀有時會持續個一兩週，或是又接觸到其他病毒，症狀加重或重複出現。廣告把這種「拖很久、或又被感染」的情況，包裝成是因為沒早點吃藥的緣故，導致了「二次感冒」，好讓大家覺得必須提早吃藥，而且一定要買XX來吃。 提早吃感冒藥不會影響病程 多休息、均衡飲食才好得快 傑登醫師強調，提早吃藥不會好得比較快，也不會預防二次感冒。症狀輕微時，提早吃感冒藥其實不會影響病程。而一般感冒是自限性疾病，也就是靠自身免疫力好起來的，充分休息、補充水分、均衡營養就多能痊癒。此外，感冒藥只是讓症狀緩解些，也就是讓身體舒服點，能好好休息吃飯，讓免疫力正常發揮用的。傑登醫師提醒，若變嚴重，如出現高燒、呼吸困常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
每天吃雞胸肉＋花椰菜 女網紅腹痛就醫 胰臟全壞死
愛美瘦身應該循序漸進，減肥太激烈小心對身體造成傷害，大陸一名25歲女網紅追求快速減肥，最近半年來每天只吃水煮雞胸肉和花椰菜，前幾天突然肚子劇痛緊急送醫，醫師檢查竟是急性胰臟炎，胰臟已大面積壞死，差點喪命。醫師警告，減重不是吃越少越好，用錯方法得不償失。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
這些食物都在默默奪人性命！預防癌症、糖尿病、腦中風快吃它
癌症、心臟病、肺炎、腦中風、糖尿病等疾病，在台灣奪走了成千上萬條寶貴性命。營養師薛曉晶表示，根據最新研究指出，這些看似難以預防的重大疾病，背後都有驚人的共同點，也就是「日常錯誤飲食習慣」！ 長期健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
糖尿病前期、正式糖尿病差別在哪？空腹血糖與糖化血色素解析
正常情況下，人體的胰臟會釋放胰島素，促使血液中的葡萄糖進入細胞來供應人體所需的能量；萬一胰島素分泌不足或身體無法有效運用，就會造成血糖過高，一旦被確診了罹患糖尿病，需要終生與它為伍！ 怎樣才稱為糖尿病？內分泌暨新陳代謝科游能俊醫師指出，診斷糖尿病的檢查項目包括：空腹血糖、糖化血色素（Glycated Hemoglobin，簡稱HbA1c或A1C）。空腹血糖在100 mg／dL以下才是正常的，100～125 mg／dL稱為糖尿病前期，達到126 mg／dL則診斷為糖尿病。此外，正常的糖化血色素應該小於5.7%，5.7%～6.4%已經是糖尿病前期，若超過6.5%（含6.5%），就可診斷為糖尿病。 為什麼訂在糖化血色素6.5%、空腹血糖126mg／dL才叫做糖尿病呢？游能俊進一步說明，在糖尿病前期，身體的病變現象已在緩步上升，但經由臨床的數據發現，當空腹血糖達到126mg／dL、糖化血色素達到6.5﹪之後，器官病變的現象便快速上升。醫學上使用這種人為的劃分法，所以，糖尿病不是用症狀診斷，而是用檢測數據診斷，民眾對於警惕有沒有糖尿病、血糖代謝正不正常這件事，要更加注意。 糖尿病可分為４種常春月刊 ・ 26 分鐘前 ・ 發起對話