白蘿蔔精華「幾乎都被丟掉」！專家嘆可惜：這款營養素超過2300倍

（記者洪承恩／綜合報導）白蘿蔔正值產季，不少人下廚時，第一步就是把蘿蔔葉切掉丟棄，不過這個習慣其實讓營養白白流失。食安專家韋恩提醒，蘿蔔葉的營養密度遠遠高於白蘿蔔本體，尤其在維生素A相關的β-胡蘿蔔素含量上，差距更是驚人，隨手丟掉相當可惜。

韋恩在臉書粉專分享，以相同重量來看，蘿蔔葉在多項營養素上都「全面勝出」白色根部。包括蛋白質約高出5倍、膳食纖維約2倍、鉀約1.5倍，鈣與鐵更高出約7倍，鎂約2.5倍，葉酸與維生素C則多出約4倍；其中β-胡蘿蔔素含量更是超過白蘿蔔本體2000倍以上，是維生素A的重要來源。

廣告 廣告

示意圖／韋恩表示，白蘿蔔葉子的營養素比白色部分高出許多。（擷取自免費圖庫Pixabay）

不少人嫌蘿蔔葉口感較粗、略帶辛辣，但韋恩指出，只要稍微處理，其實非常適合入菜。像是醃製成雪裡紅後快炒、切碎煮湯，或打成果菜汁，都是實用又不浪費的吃法。他也提到，日本常見的健康飲品「青汁」，最早就是在戰爭與糧食匱乏時期，為了補充營養而以白蘿蔔葉打汁飲用，後來才逐漸普及。

示意圖／韋恩表示，白蘿蔔葉子的營養素比白色部分高出許多。（擷取自免費圖庫Pixabay）

至於營養功效方面，韋恩說明，維生素A除了有助於視網膜感光物質生成、提升夜間視力，也能減少乾眼與眼睛疲勞，同時對維持腸道與皮膚黏膜健康、強化免疫力，以及牙齒與骨骼發育都有幫助。

示意圖／韋恩表示，白蘿蔔葉子的營養素比白色部分高出許多。（擷取自免費圖庫Pixabay）

此外，台灣癌症基金會也曾指出，白蘿蔔本身富含纖維與木質素，有助促進腸道蠕動，減少息肉形成風險；同時含有維生素C與鋅等微量元素，對提升免疫力與維持心血管健康有正面作用。專家提醒，料理白蘿蔔時不妨連葉子一起善用，不只營養更完整，也能避免食材浪費。

更多引新聞報導

悼念北車案「狂秀品牌LOGO」遭炎上 UG道歉緊急關留言

張文平板曝光「犯罪計畫書」！連走路時間、吃飯、睡覺都縝密羅列

