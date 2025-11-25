白蘿蔔＝平價人蔘 菜販教2挑選關鍵：保證不踩雷

冬季是白蘿蔔盛產季節，資深菜販廖炯程表示，白蘿蔔向來被譽為「台灣人的平價人蔘」，冬天甜度高、營養佳，是物美價廉的當季好食材，但不少人挑選時經常遇到白蘿蔔纖維化、口感差的情況，他建議挑選時可從聲音、重量到外觀多方判斷，其中拿起來比預期更重、代表含水量高、密度佳，是最不容易踩雷的好選擇。

廖炯程昨（24）日於臉書發文指出，天氣一冷就是白蘿蔔的旺季，但不少主婦購買時最常遇到白蘿蔔纖維變粗，其實是白蘿蔔成熟後開始回吃養分，導致中心纖維化、中空。

廖炯程建議可用手指輕彈蘿蔔，若聲音清脆如敲鼓，代表可能已中空，若聲音沉悶，則表示蘿蔔扎實好吃，他最常使用「掂重量」判斷，拿起來比外觀預期更重、代表含水量高、密度佳，是最不易踩雷的選擇。

在外觀挑選上，廖炯程強調，白蘿蔔的選法是愈大愈甜、愈胖愈好吃，甚至有些自然裂開的，甜度與水分也很好，但不少家庭為避免吃不完，常挑選較小顆的蘿蔔，若要煮湯，市面上另有專為小家庭培育的白玉蘿蔔，體型雖小但口感細嫩，非常適合一次煮完。

至於部分民眾反應白蘿蔔煮起來有時會帶苦或辛辣味，廖炯程說，這與天氣有關，天冷白蘿蔔就會囤糖變甜；天熱時外皮變厚、硫化物增加，味道自然會比較辛辣，可依照切面觀察皮的厚度適度削皮，而非一律削兩層，否則容易造成浪費。

此外，廖炯程也提醒，別急著將蘿蔔葉切除丟棄，可用來製作台式雪裡紅，只需清洗、切段、撒鹽醃漬並擠乾，再放入玻璃罐密封2至3天，就能做成簡單又開胃的家常小菜。

