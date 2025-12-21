白蘿蔔「1精華」全被丟了！專家嘆可惜：維生素A高2300倍

記者蔣季容／台北報導

愛吃白蘿蔔的人注意！食安專家韋恩表示，大家買胡蘿蔔回家後，一般都是把葉子切掉，但其實蘿蔔葉子部分的營養素遠遠高於蘿蔔白色的部分，尤其是β-胡蘿蔔素硬是高了2000多倍，丟掉實在太可惜。

韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活」指出，蘿蔔葉子的營養素，比起白色部分是「壓倒性的高」，蛋白質約5倍、膳食纖維2倍、鉀約1.5倍、鈣約7倍、鎂約2.5倍、鐵約7倍、葉酸約4倍、維生素C約4倍、β-胡蘿蔔素（維生素A）超過2300倍。

韋恩提到，雖然蘿蔔葉比較粗、比較辣，但其實蘿蔔葉稍加處理也可以很好吃。例如醃成雪裡紅、切碎快炒、煮湯、打成汁等，都是不錯的吃法。其實日本流行的青汁一開始也是在戰時為了在饑荒中補充營養，所以拿蘿蔔葉來打汁喝所發明的。

此外，台灣癌症基金會曾說明，蘿蔔所含的木質素可促腸蠕動，提高巨噬細胞的活力。由於纖維在腸內活動，使食物快速通過腸道，不易形成息肉，減少大腸癌的形成。白蘿蔔也含維他命A及C，能維持心臟血管彈性，對呼吸系統不適之感染、感冒，可減輕症狀；甲狀腺腫大缺碘者可由此補充。另外，白蘿蔔也可促進心臟健康，維持膽固醇指數正常。而蘿蔔中所含維他命C和鋅的微量元素有助於增強人體免疫力。

