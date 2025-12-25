白蘿蔔1部位別亂丟！專家揭營養高根部2300倍

生活中心／林依蓉報導

白蘿蔔是燉湯、滷肉的最佳拍檔，多數民眾在料理時，習慣動作就是切除頂端並削皮，將「白蘿蔔葉」直接視為廚餘丟棄。然而，食農專家韋恩近日在臉書發文表示，這看似不起眼的綠色部位，所含營養素十分豐富，其維生素A含量竟比白蘿蔔本身高出2300倍，更是日本知名飲品「青汁」的始祖原料。





白蘿蔔精華「1部位」別再順手切掉！專家揭驚人價值：維生素A高出2300倍

被譽為「平價人參」的白蘿蔔是家常料理常客，不僅便宜，營養價值也非常豐富。（圖／民視新聞資料照）





被譽為「平價人參」的白蘿蔔是家常料理常客，不僅便宜，營養價值也非常豐富。然而，多數民眾在料理時習慣將「蘿蔔葉」切除丟棄。對此，食農專家韋恩近日在臉書發文表示，這個動作其實白白浪費了驚人的營養。事實上，蘿蔔葉的營養價值與白色根部相比，蘿蔔葉的蛋白質足足多了5倍，膳食纖維為2倍、鉀約1.5倍、鈣與鐵含量約7倍、鎂約2.5倍、葉酸與維生素C則均約4倍，護眼的維生素A更是根部的2300倍，營養價值相當驚人。

韋恩在網站上分享，日本流行的「青汁」其實最早也是以蘿蔔葉製成。（示意圖／民視新聞資料照）





有趣的是，韋恩更在網站上分享，日本流行的「青汁」其實最早也是以蘿蔔葉製成。二戰期間，京都大學遠藤仁郎博士為了拯救飢餓與營養不良的民眾，利用取得容易的蘿蔔葉打成汁，發展出這種高效的營養補充方式。針對大眾擔心的口感問題，專家則建議可將蘿蔔葉醃漬成雪裡紅、切碎快炒或是效仿日本做法打成青汁，透過多樣化的烹調變化，就能在不浪費食材的前提下，將這份驚人的綠色營養完整吸收。





原文出處：白蘿蔔精華「1部位」別再順手切掉！專家揭驚人價值：維生素A高出2300倍

