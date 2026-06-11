白蛇傳現身、魯班公慶生 宜蘭傳藝端午連假推沉浸式體驗

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宜蘭傳藝中心端午節將重現白蛇傳故事。（傳藝中心提供）

（另開新視窗）

記者張正量／宜蘭報導

端午連假即將到來，宜蘭傳藝園區推出結合民俗節慶與工藝文化的系列活動，自十九日至二十一日在黃舉人宅舉辦「端午節的守護任務」，十日起則是在文昌祠推出「魯班公互動文化展示」，邀請民眾透過遊戲、展演與手作體驗，深入認識臺灣傳統文化。

今年端午活動以經典民間故事《白蛇傳》為主題，打造沉浸式實境解謎體驗。遊客將化身故事角色，穿梭於黃舉人宅中完成任務，近距離與白素貞、小青、許仙及法海互動，從遊戲過程中認識端午節相關習俗與文化意涵。活

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此外，適逢農曆五月初七巧聖先師魯班公誕辰，園區特別規劃一系列工藝文化活動。文昌祠即日起展出「魯班公互動文化展示」，透過趣味設計介紹魯班公生平及其對木作工藝的貢獻。二十一日當天將舉辦魯班公誕辰三獻禮祭儀，並邀請新北市三峽國小演出酬神布袋戲《地動天災愛注意；全民鬥陣來防備》，展現傳統藝術扎根教育的成果。

當日下午還將舉辦「小小魯班公祈福手作體驗」，讓孩童親手製作傳統鉛筆，感受工藝職人的匠心精神。園區表示，希望透過多元活動形式，讓民眾在歡度端午佳節之餘，也能認識傳統工藝與民俗文化的價值，留下難忘的文化體驗。