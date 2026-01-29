白蛇現蹤彰化 竟是罕見「白化玉米蛇」30日開放抽籤領養

彰化縣溪湖鎮有民眾日前於寒流期間外出，在路上發現一條白蛇，擔心牠受凍或發生危險，隨即通報消防單位並轉交彰化縣動物防疫所照料。動防所經確認是罕見的「白化玉米蛇」，目前正積極尋找原飼主，若至明天（30日）仍無人出面認領，將於明上午10點開放民眾登記抽籤領養。

動防所表示，溪湖鎮民日前在寒流期間撿到一條白蛇，經確認是罕見的「白化玉米蛇」，長約30公分。動防所公告指出，等待原飼主於7天內攜帶相關證明前往認領，若期限後仍無主人現身，將於30日上午10點在動防所會客室辦理領養。動防所表示，若領養民眾超過一位，將會以抽籤方式決定飼養權，確保程序公開透明。

白化玉米蛇是玉米蛇的白化突變品系，原產於美國東南部，屬於無毒蛇種，因體內缺乏黑色素，外觀呈現白色、橘紅或粉橘色花紋，眼睛多為紅色或粉紅色，辨識度高。該蛇性情溫馴、攻擊性低，以小型鼠類為食，適應力強、飼養門檻低，是常見的入門寵物蛇。

白化玉米蛇出現在街頭，動防所研判可能與飼養環境防逃措施不足有關，因幼蛇身體細小柔軟，只要飼養箱縫隙稍有疏忽，就可能鑽出逃脫。動防所呼籲，飼養特殊寵物前務必充分了解其生活習性，確實做好防逃措施，應替寵物植入晶片或加上辨識標記，不慎走失才能提高尋回機會。

